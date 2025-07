Több mint tízezer viharkárt jelentettek be

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint főként a Duna vonalától keletre lehet intenzív záporokra, zivatarokra számítani. Az erősebb cellákat jellemzően nagyobb mennyiségű csapadék, lokálisan felhőszakadás is kísérheti. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok súlypontjukkal egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti tájainkra helyeződnek át, miközben fokozatosan gyengülnek, megszűnnek. A síkvidéken a késő délutáni, esti órákig az északnyugati szelet a Észak-Dunántúlon és a középső területeken viharos lökések (60-75 kilométer/óra) kísérhetik. A légmozgás az esti órákban lassan veszít az erejéből.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek délután háromig 875 fővel és 248 technikai eszközzel avatkoztak be. A műveleteket 36 önkéntes tűzoltó egyesület és önkéntes mentőszervezet 138 fővel és 41 technikai eszközzel, valamint 22 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 100 fővel és 24 technikai eszközzel támogatta – áll a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtóközleményében.

