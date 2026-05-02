Több százezer magyar van óriási bajban: érvénytelenítették a TAJ-számukat

Több százezer magyarnak van a hathavit meghaladó járuléktartozása, ami miatt érvénytelenítették a tajszámát, és a tartozások jelentős része több százezer forintot tesz ki. Fix összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot 18 éve kell fizetniük azoknak, akiknek nincs biztosítotti jogviszonyuk, vagy más jogcímen nem jogosultak ingyenes egészségügyi ellátásra az állami rendszerben. A biztosítotti jogviszony megszűnik például akkor, ha valakinek megszűnik a munkaviszonya, tanulói jogviszonya, valamilyen jogosító ellátása (például a gyes), és nem tud elhelyezkedni.

2008-ban még havi 4350 forint volt a fizetendő havi egészségügyi szolgáltatási járulék azoknak, akik nem voltak biztosítottak – az összeg jelenleg havi 12 300 forint. A járulékfizetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan írja elő. 2020 júliusa óta az a szabály, hogyha valaki legalább 6 hónapja nem fizeti a járulékot, annak tajszámát a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) érvényteleníti, így nem tudja igénybe venni az ingyenes orvosi ellátást. A NAV pedig behajthatja a járuléktartozást.

Vagyis többszörösen nehéz helyzetbe kerülhetnek, akiknek nincs munkájuk, biztosításuk, jövedelmük.

A cikkből kiderül, hogy évente 138,5 és 172,9 ezer közötti tajszámot érvénytelenített a NEAK hat hónapot meghaladó járuléktartozás miatt.

Januárban több mint 348 ezren tartoztak legalább hathavi járulékkal.

A legtöbb embernek (csaknem 117 ezernek) 150 és 350 ezer forint közötti hátraléka volt,

majdnem 91 ezren voltak, akiknek 73,8 és 150 ezer forint közötti a tartozása,

88 ezret meghaladó számban voltak, akik félmillió forintnál is többel voltak adósak,

és több mint 52 ezer honfitársunk tartozott 350 és 500 ezer forint közötti járulékkal.

A cikkből az is kiderül, hogy akinek a félmillió forintot meghaladja a tartozása, annak az ingatlanát is elárverezhetik, és hogy más országokban a nehéz helyzetbe került, például munkanélkülivé vált állampolgároknak nem kell fizetniük az állami egészségügyi ellátásért.