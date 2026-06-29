Több település szenved a vízhiánytól

Az elmúlt hétvégén rendkívüli módon, az átlaghoz képest 55 százalékkal nőtt a vezetékes ivóvízfelhasználás a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási területén. A közlemény szerint ezért a társaság már most nem tudja teljes mértékben ellátni Szada, Erdőkertes és Veresegyház településeket vezetékes ivóvízzel, emellett a nógrádi térség több településén is vízhiány alakulhat ki, így kérték a helyi önkormányzatoktól az I. illetve II. fokú vízkorlátozás elrendelését.

Nyomatékosan kérik a felhasználókat, hogy kizárólag háztartásuk működtetéséhez használják a vezetékes ivóvizet, mellőzzék a locsolást, medencetöltést, autómosást, pormentesítést. Azt kérték, hogy az emberek szüneteltessenek minden olyan ivóvíz-felhasználáshoz kapcsolódó tevékenységet amelyek ebben a rendkívüli helyzetben nem szükségesek (például autómosók üzemeltetése, közterületek öntözése). A legkritikusabb területeken biztosítják lajtokkal az ivóvizet: négy szadai és két veresegyházi helyszínen.

(MTI)

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