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Közérdekű Gyermekvédelem parlament Magyar Péter

Több vezetőt menesztettek, egy egymilliárd forintos alapot is létrehoz a kormány a gyermekvédelemben

mfor.hu

Egymilliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben hétfőn napirend előtt.

Az egymilliárd forintos kártalanítási alap orvosi és lelki segítséget nyújt majd a bántalmazottaknak. „Az a minimum, hogy az állam legalább utólag megpróbál segíteni nekik, ha már megvédni nem tudtuk őket” – fogalmazott Magyar Péter.

A kormányfő emellett azt is elmondta, hogy a szociális és családügyi miniszter ma több gyerekvédelmi vezetőt menesztett:

  • a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját,
  • a Kopp Mária Intézet vezetőjét,
  • a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatóját,
  • a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatóját és főigazgató-helyettesét,
  • valamint az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatóját.

Magyar Péter úgy fogalmazott: megújulásra van szükség a gyermekvédelemben és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen.

Bejelentette azt is, hogy az új kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására.

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