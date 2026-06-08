Több vezetőt menesztettek, egy egymilliárd forintos alapot is létrehoz a kormány a gyermekvédelemben

Az egymilliárd forintos kártalanítási alap orvosi és lelki segítséget nyújt majd a bántalmazottaknak. „Az a minimum, hogy az állam legalább utólag megpróbál segíteni nekik, ha már megvédni nem tudtuk őket” – fogalmazott Magyar Péter.
A kormányfő emellett azt is elmondta, hogy a szociális és családügyi miniszter ma több gyerekvédelmi vezetőt menesztett:
- a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját,
- a Kopp Mária Intézet vezetőjét,
- a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatóját,
- a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatóját és főigazgató-helyettesét,
- valamint az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatóját.
Magyar Péter úgy fogalmazott: megújulásra van szükség a gyermekvédelemben és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen.
Bejelentette azt is, hogy az új kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására.