Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Többen súlyosan megsérültek Szolnokon, miután egy busz egy gimnáziumba csapódott

Mentőhelikopterek is érkeztek a helyszínre.

Súlyos buszbaleset történt Szolnokon. A Varga Katalin Gimnázium falának csapódott egy busz, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere a közösségi oldalán azt közölte, hogy már két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az egyikük pedig már elindult a sérültekkel.

Meg nem erősített információk szerint öten súlyosan, húszan könnyebben sérültek meg az ütközés során

– írta Györfi.

Fotó: Facebook/Györfi Mihály

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű egy fát is kidöntött. A szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és a kidőlt fát eltávolították. Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni. A helyszínre a társhatóságok, valamint egy mentőhelikopter is érkezett.

Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a 24.hu megkeresésére reagálva azt mondta, hogy szerda reggel nyolc óra körül egy helyi járatú busz közlekedett Szandaszőlős irányából a belváros felé, amikor ismeretlen okból letért az útról és a Varga Katalin Gimnáziumnak csapódott. A balesetben egy gyalogos, valamint a buszon ülők közül többen megsérültek. A helyszínelés jelenleg is tart.

Ami a gazdagokban és a hajléktalanokban közös

Mindannyian kedvelik a méregdrága Costest. Hogy miért? Ez is kiderül a HajléktaLand című könyvből, amely egy olyan országba kalauzol el bennünket, amely hivatalosan nincs is. Egy mikrotársadalomba, amely a „normál” életformájú állampolgárok világával együtt létezik, milliók számára láthatatlanul.

Óvatosan az MVM-mel, csalók használják a nevüket

Az utóbbi időszakban az MVM Next ügyfelei egyre gyakrabban találkozhattak adathalász kísérletekkel, a társaság kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.

