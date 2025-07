Tömeges klórgázmérgezés a strandon – ne habosítsuk, kéri a polgármester

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

„A helikopterek jelenlétére azért volt szükség, mert egy lengyel kisfiú, aki két és fél éves jelenleg, nem tudta elmondani a tüneteit, és nem volt biztos, hogy teljesen tünetmentes. Jelenlegi ismereteim szerint szerencsére ő is jól van, de miután kommunikációs probléma volt azzal, hogy nem lehet kommunikálni egy két és fél éves kisgyermekkel, ezért a biztonság kedvéért azonnali kivizsgálásra szállították el” – tette hozzá a polgármester.

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferense elmondta, hogy víztisztítás céljából két vegyszer vegyítése okozott mérgező gázfejlődést, ami miatt rosszul lettek a fürdőzők – számol be róla a helyi média, a Szoljon.

