Tömegszerencsétlenség Kungyalunál: felborult egy busz, 19-en megsérültek

Július 6-án 5 órakor Kungyalu külterületén egy autóbusz haladt Kunszentmárton felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a jármű az útárokba haladt és a vasúti töltésnél az oldalára borult, számolt be a Police.hu rendőrségi honlap. A buszban 77 fő – köztük felnőtt és gyermek – utazott.

A baleset következtében, a rendőrség elsődleges információi szerint 19 fő szenvedett sérülést.

Kungyalu külterületén történt a tömegszerencsétlenség

Fotó: Police.hu

A Police.hu szerint a műszaki mentés cikkünk írásának idején is is tartott, ezért az érintett útszakaszon forgalomkorlátozást vezettek be.

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset miatt indított eljárást.