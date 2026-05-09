Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Közérdekű parlament

Toroczkai László: Arra számítunk, hogy a Tisza támogatni fogja a javaslatainkat

Imre Lőrinc

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke pártjának a végrehajtói maffia felszámolásával kapcsolatos elképzeléseivel kapcsolatban mondta mindezt. Arra is kitért, hogy neki személyesen az európai uniós, és nem a cigány himnusszal van igazán baja.

A Mi Hazánk frakciója korábban kifogást emelt az ellen, hogy az Országgyűlés szombati alakuló ülésén a magyar mellett az európai uniós és a cigány himnusz, valamint a „Tavaszi szél” kezdetű dal is elhangzik.

Toroczkai László az alakuló ülésre érkezve elmondta, hogy a Mi Hazánk képviselői az európai uniós himnuszként hivatkozott „Örömóda” lejátszása előtt ki fognak vonulni az ülésteremből.

A párt elnöke szerint „himnusza egy államnak van”, márpedig a Mi Hazánk a szuverén nemzetek Európája, és nem az Európai Egyesült Államok „birodalmi” koncepciója mellett áll. A Mi Hazánk európai parlamenti képviselője, a Patrióta-frakció tagjaival együtt, ülve marad, amikor az Európai Unió himnusza felcsendül a brüsszeli és strasbourgi intézményekben.

Majd hozzátette, hogy ha csak a cigány himnusznak tartott „Zöld az erdő, zöld a hegy is” kezdetű dalt, játszanák le, akkor valószínűleg nem vonulnának ki a teremből. Toroczkai szerint ezt is nagyon helytelenül nevezik himnusznak, de a cigányság kirekesztése lenne, ha ezt kifogásolná.

Hozzátette, hogy a Mi Hazánk Mozgalom frakciójának tagjai a Szent Korona előtt teszik majd le az esküt, az ünnepélyes alakuló ülés keretében. Ezt valószínűleg az Európai Unió himnusza alatti kivonulás alatt fogják megtenni.

Toroczkai szerint a székely himnusz (ami valójában egy népdal) lejátszásával nincs probléma. Azzal már annál inkább, hogy a Tisza Párt egy olyan népdalt, amit a kampányában használt (a „Tavaszi szél” kezdetű dalt), minden képviselővel el akar énekeltetni.

A Mi Hazánk elnöke azt is hozzátette, hogy hétfőn benyújtják az összes olyan korábbi törvényjavaslatukat, ami a végrehajtó maffia, és a „mocskos végrehajtási rendszer felszámolását célozza”.

A végrehajtás nonprofit rendszerré való átalakítását Magyar Péter is támogatta a kampány során, Toroczkai László arra számít, hogy a Tisza a javaslataikkal ugyanezt fogja tenni.

Karbantartás indul a Paksi Atomerőműben

Széteshet a fideszes médiabirodalom, a Megafon és a Digitális Szuverenitás Központ is költözne

Újabb vizsgálat indul, ezúttal a NER egyik médiafelvásárlásával kapcsolatban

Erre számíthatnak az autósok szerdától a benzinkutakon

Valódi helyreigazítást vár Magyar Péter az Indextől, miután közölték, hogy a kampányban nem az igazi Tisza-programról írtak

Győr polgármestere is megszólalt az egyre súlyosabbnak tűnő azbesztszennyezés ügyében

Így zajlik majd a beiktatás napja, Magyar Péter közölte a részleteket

Rendezvényt jelentett be Karácsony Gergely, amit Magyar Péter udvariatlannak tart

