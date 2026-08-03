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Történelemmé válik a könyvalakú személyi igazolvány

mfor.hu

Ma lejárnak a 2000. január 1. előtt kiállított, könyvformátumú személyazonosító igazolványok.

Korábban a Belügyminisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványt használók többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják. Az új, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni.

A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes – tájékoztatott a Belügyminisztérium.

Amennyiben az érintett egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos (mobil okmányirodai) ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani (erről a https://kormanyhivatalok.hu/node/47532 oldalon lehet tájékozódni), szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. A kérelem elbírálását követően a hivatal egyezteti a helyszíni ügyintézés időpontját, így a személyazonosító igazolvány cseréjére az érintett lakcímén vagy egyéb fellelhetőségi helyén (például idősek otthonában) is lehetőség nyílhat – közölte a tárca korábbi közleményében.

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