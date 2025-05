Történelmi fogása volt a NAV-nak, ilyet még sosem láttak Magyarországon

Az illegális tevékenységre használt ingatlanokat és azok környékét kamerákkal figyelték, az egyik épületben speciális kamera-vezérlőhelyiséget is kialakítottak, ahonnan több monitoron kontrollálták az idegenek mozgását. Kommunikációjukat titkosított csatornákon keresztül bonyolították, mobil wifi routereken keresztül. Modern, haditechnikai eszközöknek minősülő, rádiójel-zavaró és -detektáló készülékeket használtak, amelyeknek már birtoklása is bűncselekmény.

A hamisítók a szállítások során külföldi rendszámú, körülbelül félszáz tehergépkocsi-szerelvényt használtak, a járműszerelvényeket trükkös, pörgethető rendszámtáblákkal vagy hamis rendszámokkal szerelték fel, amelyeket naponta akár többször is lecserélték. A rakott kamionok jellemzően éjszaka mozogtak, azokat úgynevezett előfutó autók vezették fel, hogy az esetleges közúti ellenőrzésekről, a hatósági jelenlétről értesíthessék a teherflottát.

Az eljárások során kiderült, hogy a szálak egy konspiráltan működő, főként moldáv–román állampolgárokból álló szervezett elkövetői csoportnál futottak össze. A gyanúsítottak a nyomozás adatai szerint külföldről szerezték be a dohányt, az alapanyagokat és a cigarettagyártó gépsorokat. A hamis cigarettát illegális üzemekben állították elő, ahol ukrán munkásokkal dolgoztattak.

A közlemény szerint minden idők legjelentősebb hazai jövedéki bűncselekményét leplezték le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói több hónapos felderítő munkát követően. Az akció során teherautószám találtak törvénytelen dohányterméket, gyártáshoz szükséges gépeket, alapanyagokat, és egy külföldi bűnszervezet több tagját is elfogták a pénzügyőrök.

Több mint 24 milliárd forint értékű illegális dohánytermékre tették rá a kezüket a pénzügyőrök május elején a NAV történetének legeredményesebb akciósorozatában . A 41 helyszínen, összehangoltan végzett rajtaütés során 156 tonna dohányt, több mint 1 millió doboz, forgalomra kész hamis cigarettát, cigarettagyártó gépsorokat és 2000 raklapnál is több alapanyagot foglalt le a hatóság.

