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Közérdekű Foci-vb 2026 Sport

Tovább az amerikai úton: sosem látott félidei parádé lesz a foci-vb döntőjében, sztárfellépőkkel

mfor.hu

Justin Bieber is fellép a foci-vb döntőjének halftime show-jában július 19-én – jelentette be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA).

A kanadai énekes ezzel olyan előadókhoz csatlakozik, mint a világbajnokság hivatalos dalát szerző Shakira, Madonna és a dél-koreai K-pop-együttes, a BTS. Burna Boy, akinek Shakirával közös slágere, a „Dai Dai” továbbra is uralja a világ slágerlistáit, szintén fellép a 11 perces műsorban. A félidei programot Chris Martin, a Coldplay frontembere állítja össze. A műsor során a Szezám utca és a Muppet Show szereplői is feltűnnek majd a New Jersey-i MetLife Stadionban – számol be róla a Telex.

Justin Bieber is fellép a futball világbajnokság döntőjének félidei halftime show-jában
Justin Bieber is fellép a futball világbajnokság döntőjének félidei halftime show-jában
Fotó: Facebook/World Music Awards

Gianni Infantino, a FIFA elnöke azt mondta, hogy a vb-k történetének első halftime show-ja nemcsak a szórakoztatásról, hanem a jótékonykodásról is szól.

A céljuk, hogy 100 millió dollárral támogassák a FIFA Global Citizen Education Fund alapítványt, amely világszerte minőségi oktatáshoz és labdarúgási lehetőségekhez próbálja juttatni a nehéz körülmények között élő gyerekeket. A világbajnokság mérkőzéseire eladott minden jegy árából 1 dollárt ennek az alapnak adományoznak, és a FIFA elnöke szerint már több mint 50 millió dollárt gyűjtöttek így össze.

„A futball-világbajnokság úgy egyesíti a világot, ahogyan arra semmi más nem képes. Hálás vagyok, hogy részese lehetek ennek a félidei show-nak”

– nyilatkozta Justin Bieber.

A labdarúgó világbajnokság ma a negyeddöntőkkel folytatódik, magyar idő szerint 22 órakor Franciaország-Marokkó mérkőzést rendeznek a Bostonhoz közeli Foxborough településen, az amerikai Massachusetts államban.

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