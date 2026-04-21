Tovább esik az üzemanyagok ára

Szerdán tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára – írja a Holtankoljak.hu oldal. Előbbi bruttó 5 forinttal, míg utóbbi bruttó 13 forinttal lesz olcsóbb. A portál hozzáteszi, A védett árakhoz képest a benzin piaci ára jelenleg 72 forinttal magasabb, a gázolaj piaci ára pedig 102 forinttal literenként. Ez a különbség tovább csökkenhet szerdától a fenti árcsökkenés érvényesítését követően.

2026. április 20-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 667 forint/liter

Gázolaj: 717 forint/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

