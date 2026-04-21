Tovább esik az üzemanyagok ára

Egyre közelebb kerül a piaci ára védett árhoz.

Szerdán tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára – írja a Holtankoljak.hu oldal. Előbbi bruttó 5 forinttal, míg utóbbi bruttó 13 forinttal lesz olcsóbb. A portál hozzáteszi, A védett árakhoz képest a benzin piaci ára jelenleg 72 forinttal magasabb, a gázolaj piaci ára pedig 102 forinttal literenként. Ez a különbség tovább csökkenhet szerdától a fenti árcsökkenés érvényesítését követően. 

2026. április 20-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 667 forint/liter
  • Gázolaj: 717 forint/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter
  • Gázolaj: 615 forint/liter 

Tisza frakció

Magyar Péter az Mfornak: Ha már 10 forint eltűnik, a képviselő repül a frakcióból

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt, ami után Magyar Péter 7 minisztert is megnevezett a várhatóan május első felében felálló kormányából. Az is kiderült, hogy Forsthoffer Ágnes lesz az új Országgyűlés elnöke, Bujdosó Andrea pedig a Tisza frakcióvezetői posztját tölti majd be. A Tisza sajtótájékoztatóján jártunk, ahol a Paks II. beruházásról, az állami szerződések felülvizsgálatáról és a leendő miniszterelnök első külföldi útjairól érdeklődtünk.  

Indulnak a tárgyalások, ekkor jön az uniós delegáció Magyarországra

Csütörtök helyett pénteken érkezik az Európai Bizottság küldöttsége.

Mik vannak: megbírságolták a közmédiát a nemzeti konzultáció miatt

Megsértették a szabályokat.

Újabb információk jöttek a magyar üzemanyag-készletekről

Tájékoztatást adott a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.

Nagy a baj, hamarosan elfogyhat a benzin Magyarországon

Beszakadt a hazai biztonsági üzemanyag-tartalék: a benzin 80, a gázolaj 75 százaléka elfogyott – írja a G7.

Csupa jó hír: csökken az üzemanyagok ára Magyarországon

Folytatódik az árcsökkenés a kutakon.

Sulyok Tamás személyes egyeztetésre hívta Magyar Pétert

A köztársasági elnök közösségi oldalán írt erről.

Reagáltak a Magyar Péter által megszólított állami szervek

Az Állami Számvevőszék, az Alkotmánybíróság és a Gazdasági Versenyhivatal is válaszoltak arra, hogy Magyar Péter győzelmi beszédében távozásra szólította fel a vezetőit.

Életjeleket mutatott Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter még mindig nem szólalt meg, de már borítóképet cserélt a közösségi oldalán.

Van, ahol még mindig nem dőlt el a választás: sőt, egy helyen újra kell számolni a szavazatokat

A Nemzeti Választási Iroda hétfő 13 órai adatai szerint 98,94 százalékos feldolgozottság mellett a kétharmados többséget szerző Tisza Párt 138, a Fidesz-KDNP 55, míg a Mi Hazánk 6 képviselői helyre számíthat az új parlamentben. Ez ugyanakkor változhat, hiszen vannak olyan egyéni választókerületek, ahol még mindig nem dőlt el a verseny. Sőt, olyan is akad, ahol újra kell számolni a szavazatokat.

