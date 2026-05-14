Tovább megy a győzteshez húzás, a közjogi méltóságok lemondásáról is megkérdezték az embereket

Egy hónappal ezelőtt az urnákhoz vonultak a magyar választók és rekordrészvétel mellett történelmi felhatalmazást adtak a Tisza Pártnak. Május 12-ével hivatalosan is leköszönt az Orbán-kormány, és a magyar politika, a választókat is beleértve igyekszik feldolgozni ezt a hatalmas változást.

A Republikon Intézet egy hónappal a választás után megkérdezte a magyar választókat, kire szavaztak, kire szavaznának most, és mit gondolnak a Fidesz-kétharmaddal megválasztott kiemelt közjogi méltóságok, mint például a köztársasági elnök megbízatásáról, lemondásának szükségességéről.


A választói aktivitás kiemelkedő májusban, a válaszadók 89 százaléka biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és az önmagában is kimagasló, 80 százalékos választási részvételnél is magasabb a mostani aktivitás. Vagyis a választás eredménye és azóta történtek mobilizáló hatásúak voltak.

 


A Tisza a teljes népesség 57 százalékának támogatottságával bír, a Fideszre 23 százalék szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. Az elmúlt hónapban nőtt a Tisza, és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1 százalékon állnak a teljes népességben.

 


Jelenleg a pártválasztók kétharmada a Tiszára szavazna, a Fidesz-KDNP a voksok 27 százalékával bír. A Mi Hazánkra a pártválasztók 6 százaléka szavazna, a DK-ra 2, a Kutyapártra 1 százalék.

 


Nagyjából minden negyedik Fidesz-KDNP szavazó átpártolt a Tiszához. A biztos szavazó pártválasztók 10 százaléka váltott pártot, ami a Fidesz tábor egynegyedének felel meg, a kis pártok támogatottsága nem tér el a választási eredményüktől, lényegében csak a két nagy párt tábora között volt mozgás.


A Republikon megkérdezte a válaszadókat, szerintük le kell-e mondania a Fidesz-KDNP-s kétharmaddal megválasztott közjogi méltóságoknak, gondolva itt azokra a kiemelt szereplőkre, mint például Sulyok Tamás köztársasági elnök vagy a Kúria, a Versenyhivatal és az Alkotmánybíróság vezetői, akiket Magyar Péter megszólított, akiknek az új miniszterelnök a lemondását követelte.


A magyarok közel kétharmada egyetért abban, hogy az emlegetett közjogi méltóságoknak le kell mondania, 28 százalék nem így gondolja. A parlamenti pártok szavazótáborainak véleménye között természetesen lényeges eltérések vannak: a Tisza szavazóinak 98 százaléka támogatja a lemondásokat, a Fidesz-KDNP szavazóknak mindössze 8 százaléka „lemondáspárti”. Azonban most először fordul elő, hogy a Fidesz-tábor a megosztottabb, csak kétharmaduk ellenzi magabiztosan a kiemelt közjogi méltóságok lemondását, közel egyharmaduk bár inkább ellenzi a lemondásokat, nem utasítja el kategorikusan ezt a lehetőséget. A Mi Hazánk tábora kicsi, így a hibahatár magas, és a párt táborának elemzését helyén kell kezelni, de úgy látszik, a Mi Hazánk szavazói továbbra is a Fidesznek kedvező álláspont felé hajlanak, egyharmaduk egyértelműen, másik egyharmaduk inkább ellenzi a szóban forgó közjogi méltóságok lemondását, egyharmaduk pedig maximálisan egyetértene vele.


A választási eredmény és az eltelt hónap az emberek memóriájára is hatással voltak. Hat százalékponttal többen emlékeznek úgy, hogy a Tiszára szavaztak múlt hónapban, mint ahányan valójában tették, és éppen ennyivel, 6 százalékponttal kevesebben emlékeznek úgy, hogy a Fidesz-KDNP-re voksoltak volna. 4 százalék emlékszik úgy, hogy a Mi Hazánkra voksolt, ez 2 százalékponttal kevesebb, mint a valós eredményük, cserébe a két egyszázalékos párthoz is csapódott 1-1 százaléknyi válaszadó, mindezek azonban már hibahatáron belüli változások.

A választás kimenetele és az azóta történtek felrázták a magyar közvéleményt. Az első hónapot a Tisza pozitív, a Fidesz negatív mérleggel zárta, Magyar Péterék támogatottsága jelenleg felfelé ível, míg a Fidesz mostanra éppen olyan messze van a korábbi kétharmados felhatalmazásától, mint a nulla százaléktól. Egyértelműen a mézes hetekben járunk, amelyek kétségtelenül mézes hónapokká nyúlhatnak, az eddig bejelentett, egyébként drasztikus reformtervek nem szegték a Tisza-tábor kedvét (sőt), és a kormány összeállítása, valamint a szakmai, politikai irányvonal kijelölése után egyelőre megmaradt az a széleskörű, néppárti jelleg és képesség, ami a Tisza történelmi győzelméhez vezetett.

Megbírságolták a közmédiát

Bírságot szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a közmédiára, mivel több csatornán úgy reklámozták a Fidesz-kormány által indított nemzeti petíciót, mint társadalmi célú hirdetést, hogy nem különítették el kellőképp más tartalmaktól – közölte csütörtökön a hatóság.

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.

Visszakapják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

Komoly lehetőség előtt az Iványi Gábor vezette egyház a Tisza-kormány hatalomra kerülésével: az eddigi, politikai motivációjú ellehetetlenítés után újra egyházi státuszhoz és a működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz juthatnak. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is.

Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha is köszönetet mondott a magyar kormánynak, miután szerdán az orosz–ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás sújtotta Kárpátalját: becsapódásokat jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.

Százezreknek küldött figyelmeztetést a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal.

Ezeket a műtárgyakat vitték el a múzeumokból a fényűző kormányzati épületekbe

A HVG összeszedte, hogy milyen műkincseket zsúfoltak össze a Magyar Péter által a nyilvánosságnak is bemutatott, a Budai Várban felújított kormányzati épületekben.

Megjelentek a rendeletek a Tisza-kormány első, maratoni kormányülése után

Négy miniszter valóban vétójogot kapott a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek szerint.

Itt a vége, megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

Itt a vége, megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

Megszűnt hat év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

