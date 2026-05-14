Tovább megy a győzteshez húzás, a közjogi méltóságok lemondásáról is megkérdezték az embereket

A Republikon Intézet egy hónappal a választás után megkérdezte a magyar választókat, kire szavaztak, kire szavaznának most, és mit gondolnak a Fidesz-kétharmaddal megválasztott kiemelt közjogi méltóságok, mint például a köztársasági elnök megbízatásáról, lemondásának szükségességéről.



A választói aktivitás kiemelkedő májusban, a válaszadók 89 százaléka biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és az önmagában is kimagasló, 80 százalékos választási részvételnél is magasabb a mostani aktivitás. Vagyis a választás eredménye és azóta történtek mobilizáló hatásúak voltak.



A Tisza a teljes népesség 57 százalékának támogatottságával bír, a Fideszre 23 százalék szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. Az elmúlt hónapban nőtt a Tisza, és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1 százalékon állnak a teljes népességben.



Jelenleg a pártválasztók kétharmada a Tiszára szavazna, a Fidesz-KDNP a voksok 27 százalékával bír. A Mi Hazánkra a pártválasztók 6 százaléka szavazna, a DK-ra 2, a Kutyapártra 1 százalék.



Nagyjából minden negyedik Fidesz-KDNP szavazó átpártolt a Tiszához. A biztos szavazó pártválasztók 10 százaléka váltott pártot, ami a Fidesz tábor egynegyedének felel meg, a kis pártok támogatottsága nem tér el a választási eredményüktől, lényegében csak a két nagy párt tábora között volt mozgás.



A Republikon megkérdezte a válaszadókat, szerintük le kell-e mondania a Fidesz-KDNP-s kétharmaddal megválasztott közjogi méltóságoknak, gondolva itt azokra a kiemelt szereplőkre, mint például Sulyok Tamás köztársasági elnök vagy a Kúria, a Versenyhivatal és az Alkotmánybíróság vezetői, akiket Magyar Péter megszólított, akiknek az új miniszterelnök a lemondását követelte.



A magyarok közel kétharmada egyetért abban, hogy az emlegetett közjogi méltóságoknak le kell mondania, 28 százalék nem így gondolja. A parlamenti pártok szavazótáborainak véleménye között természetesen lényeges eltérések vannak: a Tisza szavazóinak 98 százaléka támogatja a lemondásokat, a Fidesz-KDNP szavazóknak mindössze 8 százaléka „lemondáspárti”. Azonban most először fordul elő, hogy a Fidesz-tábor a megosztottabb, csak kétharmaduk ellenzi magabiztosan a kiemelt közjogi méltóságok lemondását, közel egyharmaduk bár inkább ellenzi a lemondásokat, nem utasítja el kategorikusan ezt a lehetőséget. A Mi Hazánk tábora kicsi, így a hibahatár magas, és a párt táborának elemzését helyén kell kezelni, de úgy látszik, a Mi Hazánk szavazói továbbra is a Fidesznek kedvező álláspont felé hajlanak, egyharmaduk egyértelműen, másik egyharmaduk inkább ellenzi a szóban forgó közjogi méltóságok lemondását, egyharmaduk pedig maximálisan egyetértene vele.



A választási eredmény és az eltelt hónap az emberek memóriájára is hatással voltak. Hat százalékponttal többen emlékeznek úgy, hogy a Tiszára szavaztak múlt hónapban, mint ahányan valójában tették, és éppen ennyivel, 6 százalékponttal kevesebben emlékeznek úgy, hogy a Fidesz-KDNP-re voksoltak volna. 4 százalék emlékszik úgy, hogy a Mi Hazánkra voksolt, ez 2 százalékponttal kevesebb, mint a valós eredményük, cserébe a két egyszázalékos párthoz is csapódott 1-1 százaléknyi válaszadó, mindezek azonban már hibahatáron belüli változások.

A választás kimenetele és az azóta történtek felrázták a magyar közvéleményt. Az első hónapot a Tisza pozitív, a Fidesz negatív mérleggel zárta, Magyar Péterék támogatottsága jelenleg felfelé ível, míg a Fidesz mostanra éppen olyan messze van a korábbi kétharmados felhatalmazásától, mint a nulla százaléktól. Egyértelműen a mézes hetekben járunk, amelyek kétségtelenül mézes hónapokká nyúlhatnak, az eddig bejelentett, egyébként drasztikus reformtervek nem szegték a Tisza-tábor kedvét (sőt), és a kormány összeállítása, valamint a szakmai, politikai irányvonal kijelölése után egyelőre megmaradt az a széleskörű, néppárti jelleg és képesség, ami a Tisza történelmi győzelméhez vezetett.