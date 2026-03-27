Tovább nőtt a Tisza előnye a Republikon szerint, három párt jutna be a parlamentbe

Magyar Péter pártja 6 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 37-31 az állás. A pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében 9-9 százalékponttal vezet a Tisza, mindkét esetben 49-40 az állás – derül ki a kutatásból.

A biztos szavazók és pártválasztók körében mért hasonló eredmény arra utal, hogy a két párt tábora közel azonos mértékben mozgósított, ilyen értelemben a Fidesz sikeresen megszólította övéit, azonban a tábora alapvetően kisebb, mint a Tiszáé.

A Republikon Intézet által mért részvételi hajlandóság az április 12-i választásokra

Fotó: Republikon Intézet

A héten a kormányközeli Nézőpont Intézet nem mért változást a pártpreferenciákban, szerintük a Fidesz 46, a Tisza 40 százalékot szerezhet az országgyűlési választáson a „legvalószínűbb listás eredmény” alapján. Egy nappal ezt megelőzően a Medián jelentős, 23 százalékpontos Tisza-előnyt mért. Erről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

De térjünk vissza a Republikon kutatásához! Ha most vasárnap lenne a választás, hárompárti parlament alakulna. A Mi Hazánk a teljes népességben ugyan csak 4 százalékon áll, a pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében azonban 5 százalékon, tehát éppen bejutna a parlamentbe. A párt támogatottsága hibahatáron belül csökkent, ahogyan a két nagy párt gravitációs ereje megnövekedett a célegyenesben.

A Republikon által mért pártpreferencia a teljes népességen belül

Fotó: Republikon Intézet

A Kutyapárt a teljes népességben 3, a pártválasztók, valamint a biztos szavazó pártválasztók körében 4-4 százalékponton áll, éppen a bejutási küszöb alatt.

A Republikon által mért pártpreferencia a pártválasztókon belül

Fotó: Republikon Intézet

A DK minden mérési szinten 2 százalékon áll, jelenleg nem közelíti meg a bejutási küszöböt.

A Republikon által mért pártpreferencia a biztosan szavazó pártválasztók körében

Fotó: Republikon Intézet

A bizonytalanok aránya változatlanul 23 százalék. A válaszadók 78 százaléka állítja, hogy biztosan részt venne a választáson, 9 százalékponttal többen, mint februárban. Bár az önbevallás alapú részvétel mindig magasabb, mint a választás napján tapasztalható valódi aktivitás, így is kimagasló, rekordközeli részvételre lehet számítani április 12-én.

Módszertan: A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2026. március 23-26. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5%.