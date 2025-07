Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A projekt a bölcsődei ellátás és a napközbeni gyermekfelügyeleti ellátás költségeinek átvállalásával járul hozzá a kisgyermekes családok anyagi terheinek csökkentéséhez, valamint a kisgyermeket nevelők foglalkoztatottságának növeléséhez – írták. A kincstárhoz 2025. július 21-ig több mint 13 ezer támogatási kérelem érkezett be, és több mint 11 ezer kisgyermeket nevelő szülő részére folyósítottak támogatást.

Továbbra is nagyon népszerű a bölcsődei térítésidíj-támogatás: tavaly szeptemberben indult a Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének célzott támogatása című kiemelt projekt, amelynek keretében Magyarország kormánya az EU támogatásával a Magyar Államkincstáron keresztül vissza nem térítendő bölcsődei díjtámogatást biztosít a kisgyermeket nevelő szülők számára – közölte a Magyar Államkincstár az MTI-vel hétfőn.

