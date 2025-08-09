Továbbra sem működik az EESZT, akadozik a receptek kiváltása

Szombat délelőttre sem oldódott meg a probléma, hibát jelez az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér), emellett a Telex.hu beszámolója szerint a központi időpontfoglaló és a magyarorszag.hu is akadozik.

Bár a DÁP mobilalkalmazása már betölt, lassan egy napja nem működik rendesen az online közigazgatási ügyintézés Magyarországon. A portál egyik olvasúja azt is jelezte, hogy a vendegem.hu sem elérhető. A szállásadóknak a Vendégem-alkalmazáson keresztül kell beszkennelniük az érkező vendégek okmányait.

Ezzel a hibával találkoznak az EESZT használói.

Fotó: Herman Bernadett A leállás pénteken kezdődött, amikor országosan leállt az EESZT-rendszer. Emiatt például a patikákban nem tudták kiváltani a korábban felírt gyógyszereket. Az EESZT oldalát felkeresők egy rövid üzenettel találkozhatnak: „Tisztelt Felhasználó! Az EESZT Portál jelenleg nem elérhető. További információért kérjük, keresse fel az e-egeszsegugy.gov. hu oldalt.”

Később több másik állami weboldal is akadozni kezdett, péntek délutánra nem volt elérhető egyebek mellett a magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló rendszer sem. A Digitális Állampolgár (DÁP-app) is azt írta, hogy „átmeneti problémába ütköztünk, már dolgozunk a megoldáson, nézz vissza később”.