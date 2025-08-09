2p
Közérdekű Digitalizáció Egészségügy és egészségipar Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

Továbbra sem működik az EESZT, akadozik a receptek kiváltása

mfor.hu

Szombat délelőttre sem oldották meg az elektronikus ügyintézés problémáit, hibát jelez az Elektronikus Egészsésgügyi Szolgáltatási Tér (EESZT).

Szombat délelőttre sem oldódott meg a probléma, hibát jelez az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér), emellett a Telex.hu beszámolója szerint a központi időpontfoglaló és a magyarorszag.hu is akadozik.

Bár a DÁP mobilalkalmazása már betölt, lassan egy napja nem működik rendesen az online közigazgatási ügyintézés Magyarországon. A portál egyik olvasúja azt is jelezte, hogy a vendegem.hu sem elérhető. A szállásadóknak a Vendégem-alkalmazáson keresztül kell beszkennelniük az érkező vendégek okmányait.

Ezzel a hibával találkoznak az EESZT használói.
Ezzel a hibával találkoznak az EESZT használói.
Fotó: Herman Bernadett
A leállás pénteken kezdődött, amikor országosan leállt az EESZT-rendszer. Emiatt például a patikákban nem tudták kiváltani a korábban felírt gyógyszereket. Az EESZT oldalát felkeresők egy rövid üzenettel találkozhatnak: „Tisztelt Felhasználó! Az EESZT Portál jelenleg nem elérhető. További információért kérjük, keresse fel az e-egeszsegugy.gov. hu oldalt.”

Később több másik állami weboldal is akadozni kezdett, péntek délutánra nem volt elérhető egyebek mellett a magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló rendszer sem. A Digitális Állampolgár (DÁP-app) is azt írta, hogy „átmeneti problémába ütköztünk, már dolgozunk a megoldáson, nézz vissza később”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kísérleti projekt indul Gödöllőn: az AI írja majd a menetrendet

Kísérleti projekt indul Gödöllőn: az AI írja majd a menetrendet

Magyarországon vezeti be a Shucle közlekedési platform első globális kísérleti projektjét a Hyundai Motor a Dél-Korea és Magyarország közötti Gazdasági Innovációs Együttműködési Program (Economic Innovation Partnership Program, EIPP) keretében, a projekt célja a közösségi közlekedés támogatása az üresjáratok minimalizálásával, a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett – közölte a Hyundai Holding Hungary Kft. az MTI-vel.

Karácsony: indokolatlanul hosszú útlezárások lesznek a tűzijáték miatt

Karácsony: indokolatlanul hosszú útlezárások lesznek a tűzijáték miatt

Karácsony Gergely szerint indokolatlanul sok lezárással és környezetszennyezéssel jár a tűzijáték a főváros számára. Mindkét rakpartot lezárják egy hétre.

Akkora hőség jön, hogy nagy változás lesz a magyar utakon

Akkora hőség jön, hogy nagy változás lesz a magyar utakon

A kamionstopot időszakosan feloldják.

Kiderült, mennyi lesz a sör augusztus 20-án

Kiderült, mennyi lesz a sör augusztus 20-án

Meg az ásványvíz, a kóla és a perec. 

Közvetlen repülőjárat lesz Budapest és Amerika között – frissítve

A magyar főváros és Philadelphia között, jövő májustól.

Szamos Miklós

Bezáratta az önkormányzat a cukrászdáját, belehalt a legendás mester

Nem sokkal azután, hogy az I. kerületi önkormányzat szerdán végrehajtókkal bezáratta a budai Ruszwurm cukrászdát, kórházba került, majd meghalt a tulajdonos, Szamos Miklós. A Blikk úgy tudja, szó szerint beleszakadt a szíve abba, hogy elveszítette élete munkáját: a férfivel infarktus végzett.

Figyelem: meghosszabbítják a pályázati határidőt a közvilágítási programra

Figyelem: meghosszabbítják a pályázati határidőt a közvilágítási programra

Szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez. A kormány a Magyar Falu Program keretében, a Jedlik Ányos Energetikai Program forrásaiból összesen 18 milliárd forintot biztosít az 5000 alatti lélekszámú településeken megvalósuló beruházásokra – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön az MTI-vel.  

Hatalmas fogásuk volt a fináncoknak

Hatalmas fogásuk volt a fináncoknak

Ukrán, moldáv és bolgár állampolgárokat gyanúsítottak meg különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűncselekmény elkövetése miatt.

Bicikli, roller, gyalogos ... A nagyvárosokban meglehetősen zsúfoltakká váltak a járdák is

Elektromos roller-káosz – Kié ma a járda?

Ahány budapesti kerület és vidéki város, annyiféle hozzáállás az úgynevezett mikromobilitást lehetővé tevő járművek iránt. A kulcskérdés többnyire az, hogy egy adott környék turisztikailag mennyire frekventált. Sok esetben viszont hiányzik a jogi szabályozás, hiszen újdonságról van szó.

Rengeteg helyen fog akadozni a Telekom szolgáltatása

Szerda és péntek között rengeteg helyen szünetelhet a Telekom szolgáltatása. Mind az internet, mind a tévé, mind a telefonszolgáltatás. Mutatjuk a listát, ez alapján fel lehet készülni rá.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168