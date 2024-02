Trükközni kell a HÉV-pénzek miatt

A bérletalku részeként Lázár János építési és a közlekedési miniszter elérte, hogy az állami HÉV-járműváltás helyet cseréljen fővárosi közlekedési projektekkel az uniós listán, így most ez utóbbiakat szorítja a 2026-os határidő - írja a Népszava.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely: olcsóbb lesz a Budapest-bérlet Márciustól 8950 forintot kell fizetni a bérletért.

A minisztérium számára ez különösen fontos volt, mivel a HÉV járműcsere programot mindenképpen uniós forrásból valósítanák meg, és eredetileg a helyreállítási alapot (RRF) használták volna erre. Csakhogy a jelenlegi szabályok szerint a pénz csak 2026 augusztusáig érhető el. Márpedig a HÉV-járműcsere addig nem bonyolítható le.

Az RRF reménytelen, de a 2027-ben záruló uniós pénzügyi ciklus – az elszámolásokkal elég 2029-re végezni – még befutható. Lázárék ezért kitalálták, hogy a 2021-2027 közötti uniós pénzügyi ciklus IKOP Plusz alapjának terhére valósítanák meg a beruházást. Csakhogy ennek projektlistáját már korábban elkészítették és jóváhagyták Brüsszelben, módosítani pedig csak a fővárosi önkormányzat hozzájárulásával lehetséges. A projekt-cserére már a bérlet-krízis előtt javaslatot tett Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapest főpolgármesterének, aki nem zárkózott el ettől.