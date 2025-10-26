Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Közérdekű Adó NAV

Trükköztek az adózással: lecsapott a NAV a sétarepülőkre

mfor.hu

Lebukott egy cég.

Sétarepülést kínáló cég helytelen adózási gyakorlatát tárta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – közölte a hivatal.

A közlemény szerint a NAV Zala vármegyei revizorai olyan szervezeteket vizsgáltak, amelyek egyesületi formában repülési szolgáltatásokat végeznek. Egy közülük különösen aktívnak bizonyult, ugyanis – az Online Számlázó adatai szerint – a megalakulását követő csaknem négy évben háromezernél több számlát állított ki, 173 millió forint értékben, miközben végig alanyi adómentesnek vallotta magát, és beszámolója szerint sem végzett adóköteles gazdasági tevékenységet.

A nonprofit szervezet szolgáltatását „megosztott költségű repülésként” reklámozta. Ez lényegében olyan, magánszemély által végzett repülés, melynek közvetlen költségeit a légijármű fedélzetén tartózkodó valamennyi személy, maximum hat fő között – a pilótát is beleértve – megosztják.

A NAV-nak nem tetszett a magyarázat
Fotó: DepositPhotos.com

A szervezet a szolgáltatásait repülési hozzájárulásként számlázta, azt állítva, hogy ez nem ellenérték, hanem csak költségmegosztás. A magyarázat azonban nem állta meg a helyét: a megkeresett több száz utas egyöntetűen nyilatkozta, hogy valójában élményrepülést vásárolt, szóba sem került a költségek megosztása – olvasható a közleményben.

Áfahiány és bírság

Hozzátették, ezen felül az egyesület folyamatos hirdetései is üzletszerűségre utaltak, és egyes üzleti utaknál nem volt köthető az egyesülethez sem a gép, sem a pilóta.

A NAV bizonyítani tudta, hogy az egyesület valójában vállalkozási tevékenységet folytatott, nem pedig civil szervezetként működött, ráadásul egyik évben még az alanyi adómentes értékhatárt is átlépte.

A közleményben azt írták, hogy a vizsgált időszakra csaknem 20 millió forint áfahiányt állapítottak meg a revizorok, ezen kívül mintegy 10 millió forint bírságot is kiszabtak. Mivel az éves összesített bevétel hatvan százalékát meghaladta a gazdasági működésből származó összeg, a NAV törvényességi ellenőrzést is kezdeményezett, ami az egyesületi forma elvesztésével is járhat.

