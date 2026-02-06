2p
Közérdekű Donald Trump Orbán Viktor Választás 2026

Trump helyett Rubio látogatásával érheti be a magyar kormány, de már februárban

mfor.hu

Úgy tűnik, hogy Magyarországra érkezhet a választási kampányban egy magasrangú amerikai politikus, Marco Rubio külügyminiszter személyében. A fő célpont pedig Donald Trump elnök helyett már JD Vance alelnök lehet.

Panyi Szabolcs friss Facebook-bejegyzésében arról ír, hogy miközben a magyar kormány és a médiája arról ír, hogy Donald Trump Budapestre látogathat, hogy személyesen is támogassa Orbán Viktort és lendületet adjon a kampányának, nyugati diplomaták és kormányközeli források szerint nagyobb esélye van annak, hogy Trump helyett JD Vance alelnököt sikerüljön befűzni.

Vance-t Orbán lobbihálózata régóta udvarolja körül, és a tárgyalásokat ismerő források szerint már hosszú ideje zajlanak az erőfeszítések, hogy valahogy Budapestre hozzák – fogalmaz Panyi. 

Orbán Viktor és a kormány által finanszírozott, március 21-i CPAC Hungary szervezői hetek óta nyíltan beszélnek Trump meghívásáról, azt állítva, hogy a csapata „időpontot keres”, miközben semmilyen látogatás nincs megerősítve – teszi hozzá.

Panyi arról is ír, hogy a forrásai közül többen arról beszéltek, hogy szerintük igen alacsony az esélye annak, hogy az amerikai elnök Magyarországra jöjjön – kivéve, ha hirtelen újraéledne a régóta parkolópályán lévő budapesti Trump–Putyin-találkozó ötlete. Eről Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki kormányinfón is említést tett.

A külügyminiszter jöhet

A VSquare értesülései szerint jó eséllyel mégis lesz majd mit felmutatnia a Fidesznek, mert Trump külügyminisztere, Marco Rubio a legfrissebb hírek szerint a hónap közepén Magyarországra jön. Információk szerint a diplomata február 15-én Pozsonyba, majd  15–16-án Budapestre látogat.

Rubio látogatása sem akkora meglepetés, nemrég ugyanis Robert Fico és Orbán Viktor is jártak Amerikában és Trumpékkal tárgyaltak energiaügyekről, várhatóan most is részben ezekről lesz szó. A szlovákok az amerikai Westinghouse-szal terveznek atomerőművet építeni, a magyar kormánynak pedig az orosz energiaszankciók alóli ideiglenes mentesség kitárgyalása volt a legfontosabb

– tette hozzá Panyi.

Ha Donald Trump személyesen nem is érkezik Budapestre a kampányban, közösségi oldalán jelezte, hogy Orbán Viktort támogatja. Erről bővebben itt olvashatnak:

 

