Tudta, hogy olcsóbban is vehet megyematricát?

Legalábbis egyes megyékre – máshol viszont új útszakaszok lesznek fizetősek.

Jövőre több újdonság is lesz az autópályák használatában, és ezeket sokan nem ismerik – közölte az autopalyamatrica.hu online felmérése alapján vasárnap az MTI-vel.

A szakportál közleményében az autósok többsége által nem ismert újdonságok közül kiemelte, hogy jövőre öt vármegyére féláron vagy még olcsóbban vehető meg az éves matrica, miközben három újabb útszakasz lesz fizetős Pest, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében, ezek az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig.

Bár az útfelújításokkal járó nehézségek a válaszadók felét időszakosan, harmadát pedig napi szinten érintik, közel kétharmaduk nem hallott még arról, hogy jövőre az M1-es nemrég kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszán jelenleg is zajló helyreállítási munkálatok miatt pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

A szakportál szerint a válaszadók negyede vásárol éves országos autópályamatricát, a többségük vármegyei matricát vesz. A kérdőívet kitöltő autósok mintegy 40 százalékának kifejezett nehézséget okoz egyszerre kifizetni az éves országos matrica 62 ezer forintos árát, pedig 50 százalékuk ezt venné meg, ha lehetőség lenne részletfizetésre. Közel 80 százalék választaná inkább az éves matricát, ha például parkolási és autós kedvezményeket, kuponokat, gépjármű asszisztenciát is kapnának mellé – írják.

A portál kutatása kitért az autópályamatricák online vásárlásához kapcsolódó kényelmi díj eltörlésére. Mint írták: a benzinkutas értékesítések aránya évről évre szorul vissza, és úgy vélik, hogy ezt a tendenciát a kényelmi díj megszűnése felgyorsítja: a válaszadók 54 százaléka mondta azt, hogy ezután online veszi majd meg azt, miközben a korábban is így vásárlók aránya 42 százalék volt.

(MTI)

