Tüntetnek holnap a kisfuvarozók, Lázár Jánosék szerint hangulatkeltés folyik

mfor.hu

Az útdíjak megemelése ellen az M0-áson szerveződik a tüntetés. Lázár János minisztériuma szerint viszont megállapodás született, csak a karácsony előtti nyugalmat akarják megzavarni a fuvarozók.

„Nincs megállapodás, erre nem adtunk felhatalmazást” – reagált Orosz Tibor fuvaros érdekvédő videójában a közlekedési tárca és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) által péntek este megkötött útdíj-megállapodásra. Orosz Tibor szerint nem igaz, amit a minisztérium állított, hogy a fuvarozók elfogadták az ajánlatukat – számol be róla a 24.hu.

Ez a megállapodás annyit jelent, hogy nem 2 ezer forint lesz a kenyér, csak 1850 forint, és nem januártól, hanem februártól – szemléltette Orosz Tibor, aki szerint senki sem fogja eltántorítani őket attól, hogy hétfőn, december 22-én tüntessenek Budapesten az M0-áson az útdíjak ellen, a korábban megbeszéltek szerint.

Orosz elmondta, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter péntek délután hívott össze egyeztetést az útdíjakról, onnan hívta fel Árkay Tivadar, az MKFE főtitkára, hogy mi Lázárék ajánlata. Orosz elmondta Árkaynak, hogy ők ezt, mint fuvarozók nem fogadják el.

Ne tekergessétek a potmétert a fuvarozókon, mert olyan idegállapotban vagyunk, hogy már a végét járjuk

– mondta Orosz Tibor, aki nem csak Lázárékra, hanem az MKFE-re is kiakadt, mert szerinte nem a fuvarozók érdekét képviselte. 

Arról korábban mi is beszámoltunk, hogy a mezőgazdasági gazdálkodók legnagyobb érdekképviselője is megrökönyödéssel fogadta a megállapodást.

Lázárék szerint hangulatkeltés folyik

Eközben az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményben reagált. Ebben azt írják, hogy van megállapodás, amit december 19-én hét fuvarozói szervezet képviselőivel írtak alá. A Minisztérium minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével.

Így folytatják: az ÉKM értetlenül áll a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciókkal szemben, amelyek a fuvarozókkal kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát.

A fuvarozókkal december 19-én megkötött megállapodás ugyanis széleskörű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett

  • a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary),
  • a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége,
  • a Logisztikai Egyeztető Fórum,
  • az Országos Kereskedelmi Szövetség,
  • a Magyar Szállítmányozók Szövetsége,
  • az Autós Nagykoalíció is aláírta.

A megállapodás célja, hogy a hazai fuvarozók versenyképességét szem előtt tartva folyamatos együttműködés valósuljon meg az ágazat képviselői és a szaktárca között. A célok közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli – teszik hozzá.

Lázár János szerint széleskörű a megállapodás, csak hangulatkeltés zajlik
Fotó: Facebook / Lázár János

A megállapodás aláírásával

  • a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban, a díj két részletben emelkedik, január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve,
  • a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor,
  • a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2x2 sávos útvonalon történjen,
  • a térségi teherforgalmi korlátozások negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják,
  • újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében,
  • felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

Szerkesztőségünkhöz közben a Demokratikus Koalíció közleményét is befújta a szél. Ebben Dobrev Klára azt írja, hogy az utóbbi hetekben sorban keresik fel a pártját a kirúgott sofőrök.

„Ők azok, akiket azért küldenek el a hazai szállítmányozási cégek, mert nem tudják kigazdálkodni a néha 50 százalékos útdíj emeléseket. Miközben Mészáros Lőrinc és körei degeszre keresik magukat a 35 évre megkapott autópálya-koncesszióval, hivatásos sofőrök tucatjait rúgják ki” – fogalmaz a DK elnöke.

