Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

A Fidesz-KDNP és a Tisza támogatottsága is hibahatáron belül változott az elmúlt hetekben, azonban a kormánypártoké csökkent, Magyar Péter pártjáé nőtt – számol be róla az IDEA Intézet. Ha október elején parlamenti választásokat tartottak volna Magyarországon, akkor a két nagy formáción kívül csak a DK érte volna el a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöböt. Az IDEA országosan reprezentatív, kérdőíves felmérését 2025. szeptember 31-e és október 7-e között készítette.

A szeptemberi politikai és közéleti események egyelőre nem befolyásoltak olyan drámai mértékben a hazai belpolitikai erőviszonyokat, mint ahogyan az egy évvel korábban, az ún. kegyelmi botrány kitörése utáni időszakban tapasztalható volt. Az azonban egyértelmű, hogy nem tettek jót a Fidesz-KDNP népszerűségének: a kormányzó és a legnagyobb ellenzéki párt közötti távolság ugyanis nem lett kisebb.

Úgy tűnik, a kormánypárt nem tud fogást találni a Tiszán

Október elején a magyarországi felnőttek több mint egyharmada a Tisza Pártra szavazott volna egy „most vasárnapi” országgyűlési választáson (37 százalék), miközben a kormánypártokat csak bő egynegyedük támogatta volna (27 százalék). Ugyan a két párt népszerűsége csak hibahatáron belül változott az előző hónaphoz képest, mivel a Tiszáé 2 százalékponttal nőtt, a Fidesz-KDNP-é pedig ugyanilyen mértékben csökkent, végeredményben növekedett a Tisza előnye az elmúlt hetekben.

Mindez azt jelenti, hogy egy október eleji választáson a voksolók, (ti. a biztos szavazó, pártválasztók) 49 százaléka adta volna a szavazatát a TISZA Pártra, miközben a Fidesz-KNDP-t csak a 38 százalékuk jelölte volna meg a szavazólapokon. Az eredmények azt mutatják, ha most ősszel országgyűlési választásokra került volna sor, akkor a két nagy párton kívül csak a Demokratikus Koalíció érte volna el a biztos szavazó, pártot választani tudók körében a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos parlamenti küszöböt. A Mi Hazánk valószínűleg éppen csak, de elmaradt volna ettől a szinttől (4 százalék) – ez derül az IDEA Intézet, szerkesztőségünkhöz is eljuttatott kutatásából.