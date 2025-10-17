Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

A Tisza Párt előnye nőtt a teljes népességen belül a Fidesz-KDNP-vel szemben. Az IDEA szerint most hárompárti parlament a valószínű 2026-tól, de nem a Mi Hazánkkal.

A Fidesz-KDNP és a Tisza támogatottsága is hibahatáron belül változott az elmúlt hetekben, azonban a kormánypártoké csökkent, Magyar Péter pártjáé nőtt – számol be róla az IDEA Intézet. Ha október elején parlamenti választásokat tartottak volna Magyarországon, akkor a két nagy formáción kívül csak a DK érte volna el a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöböt. Az IDEA országosan reprezentatív, kérdőíves felmérését 2025. szeptember 31-e és október 7-e között készítette.

A szeptemberi politikai és közéleti események egyelőre nem befolyásoltak olyan drámai mértékben a hazai belpolitikai erőviszonyokat, mint ahogyan az egy évvel korábban, az ún. kegyelmi botrány kitörése utáni időszakban tapasztalható volt. Az azonban egyértelmű, hogy nem tettek jót a Fidesz-KDNP népszerűségének: a kormányzó és a legnagyobb ellenzéki párt közötti távolság ugyanis nem lett kisebb.

Október elején a magyarországi felnőttek több mint egyharmada a Tisza Pártra szavazott volna egy „most vasárnapi” országgyűlési választáson (37 százalék), miközben a kormánypártokat csak bő egynegyedük támogatta volna (27 százalék). Ugyan a két párt népszerűsége csak hibahatáron belül változott az előző hónaphoz képest, mivel a Tiszáé 2 százalékponttal nőtt, a Fidesz-KDNP-é pedig ugyanilyen mértékben csökkent, végeredményben növekedett a Tisza előnye az elmúlt hetekben.

Mindez azt jelenti, hogy egy október eleji választáson a voksolók, (ti. a biztos szavazó, pártválasztók) 49 százaléka adta volna a szavazatát a TISZA Pártra, miközben a Fidesz-KNDP-t csak a 38 százalékuk jelölte volna meg a szavazólapokon. Az eredmények azt mutatják, ha most ősszel országgyűlési választásokra került volna sor, akkor a két nagy párton kívül csak a Demokratikus Koalíció érte volna el a biztos szavazó, pártot választani tudók körében a parlamenti frakció alapításához szükséges 5 százalékos parlamenti küszöböt. A Mi Hazánk valószínűleg éppen csak, de elmaradt volna ettől a szinttől (4 százalék) – ez derül az IDEA Intézet, szerkesztőségünkhöz is eljuttatott kutatásából.

Somlai Bálint balatonföldvári ingatlanától vált meg.

Megtörtént a Gulyás Gergely – Varga Judit találkozó Győrben.

Az egyik külső adatszolgálató jogosulatlan hozzáférést kapott a divatcég vásárlóinak adataihoz. Bankkártya-adatok nem kerültek ki, de e-mail címek, elérhetőségek igen. 

Nincs több engedékenység a helyszínen fizetőknek.

Befejezik a nyugdíjasok utalványainak kézbesítését.

Két személyszállító vonat ment egymásba.

Hárman kapták idén a közgazdasági Nobel-emlékdíjat.

Nem csökkent a Tisza Párt jelentős előnye a 21 Kutatóközpont októberi felmérése szerint, bár kevesebben számítanak Magyar Péterék győzelmére, mint a nyáron.

Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán. A fesztivál sorsa most a külföldi tulajdonos üzleti döntésein múlhat, a főváros azonban továbbra is kiállna a rendezvény folytatása mellett.

Kiskunfélegyházán újraválasztották polgármesternek a lemondott, a saját frakciója által is kritizált Csányi Józsefet.

