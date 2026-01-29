Bejelentés jött a rezsistopról, megvan, hogy miből fogja kifizetni a kormány

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón beszélt arról, hogy a rezsistop 50 milliárd forintba fog kerülni. Erről szóló beszámolónkat itt olvashatják:
Gulyás hozzátette, hogy ennek a költségeit részben állami forrásokból, részben pedig a Robin Hood adón keresztül fogják fedezni.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter most új információval szolgált közösségi oldalán.
A tárcavezető azt írta, hogy az 50 milliárd forint egyik felét az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból, a másik felét pedig a költségvetés tartalékából fedezi a kormány.
Azt a Portfolio teszi hozzá, hogy a költségvetés általános tartaléka (ha a rendkívüli kormányzati intézkedéseknek nevezett általános tartalékra gondol itt Nagy Márton) 2026-ban 192 milliárd forint. A kormány tavalyi eredeti javaslatában még 50 milliárd forint szerepelt, és azt a Költségvetési Tanács javaslatára emelte fel a kabinet 192 milliárd forintra.