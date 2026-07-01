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Új budapesti szabadstrand nyílt a Dunán

mfor.hu

Indul a fürdőszezon az Árasztó-parton.

Megnyílt a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand a XI. kerületben, amely az idén egész nyáron 10-18 óra között várja az ide látogatókat. A fürdőzésre egy 100 méter hosszú, 120 centiméter vízmélységű sáv áll rendelkezésre; a szabadstandon a vízminőség kiváló – hangzott el szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely főpolgármester megnyitó beszédében úgy fogalmazott: nem csak egy szabadstrandot nyitnak meg, ez a szerdai esemény is része annak a szemléletváltozásnak, ahogy a város tekint a folyójára, amely nélkül ez a város nem is lenne.

„Az elmúlt évtizedekben egy kicsit megfeledkeztünk az egyik legfontosabb szövetségesünkről, a Dunáról. Itt az ideje, hogy egy olyan várost építsünk, ami újra megteremti a kapcsolatot, nemcsak a Duna és a város között, hanem ezen keresztül a városlakók és az általuk belakott természeti táj között is” – mondta a főpolgármester.

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Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala

Karácsony Gergely megköszönte mindenkinek a közreműködést, hogy ezt a szabadstandot megnyithatták: a VALYO Egyesületnek, amely évek óta dolgozik azért, hogy szemléletváltás legyen ezen a téren, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek, amely a szakmai hátteret biztosította, hogy itt biztonságban lehessen fürödni, és a XI. kerületnek amely nélkül „nem lehetnénk itt”.

Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett, hogy tavaly egy úgynevezett pilot program keretében üzemelt az Árasztó-part szabadstrand. Ez kedvelt volt a budapestiek körében, ezért a tavalyi 20 méteres sáv helyett, idén már 100 méteres sávon alakították ki a strandot.

Kiemelte, elővigyázatosságból minden olyan intézkedést megtettek, ami szükséges ahhoz, hogy itt nyugodt körülmények között, biztonságosan lehessen fürdőzni. Az akkreditált, vízminőség vizsgáló laboratóriumuk hetek óta méri a víz minőségét, a mérések kiváló vízminőségről tettek tanúbizonyságot.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Dunában nagyon erős az áramlás, ezért mindenki saját felelősségére használhatja a standot. Jelezte ugyanakkor, hogy a stand nyitva tartása alatt – 10 és 18 óra között – folyamatosan tartózkodik a helyszínen egy vízimentő.

Szűts Ildikó az MTI érdeklődésére elmondta, ha a fürdőzők betartják a szabályokat, azaz nem hagyják el a 120 centiméteres vízmélységgel kialakított sávot, nem mennek el máshova, akkor nyugodtan és biztonsággal lehet használni a Dunát.

Arra is kitért, hogy az ide látogatóknak a helyszínen ivóvíz, zuhanyozási lehetőség és toalett is a rendelkezésükre áll.

Lohász Cili, a VALYO – Város és Folyó Egyesület társelnöke elmondta, az egyesület azért dolgozik, hogy Budapest egy Duna fürdőváros legyen.

A sajtótájékoztató végén Karácsony Gergely, Szűts Ildikó és László Imre, Újbuda polgármestere egyenként egy-egy labdát dobtak a kijelölt szakaszon a Dunába, ezzel jelképesen megnyitották a strandot.

A rendezvény ideje alatt a strandot már birtokba vették gyermekekkel érkező családok, akik a megnyitót követően bele is csobbantak a Dunába.

A BGYH honlapján olvasható tájékoztatás szerint a XI. kerületben található Árasztó-part szabadstrandra BKV-val a 33-as autóbusszal, biciklivel pedig a gáton kijelölt bicikliúton lehet eljutni.

(MTI) 

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