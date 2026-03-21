Új buszok érkeztek a Volánhoz, és lesz még folytatás

Megérkezett az ötszázadik új autóbusz a Volán flottájába – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában.

Hegyi Zsolt emlékeztetett: 2025-2027 között ezer új autóbuszt terveznek forgalomba állítani, szombaton az 500. járművet vette át a társaság. Hozzátette, idén további 200 új busz érkezik, míg az utolsó 300-at jövőre állítják üzembe – tette hozzá.

A MÁV-csoport vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy naponta 6000 Volán-busz közlekedik Magyarországon, a járműpark pedig folyamatosan megújul. Jelenleg több mint 80 különböző típus szolgálja az utasokat, melyből az ezer új busz beszerzésével párhuzamosan mintegy 20 régi típust kivonnak a forgalomból.