Új buszok jelenhetnek meg a budapesti utcákon

Fokozatosan forgalomba állnak csütörtöktől a vadonatúj MAN Lion’s City 12C típusú autóbuszok – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.
A közlemény szerint a Budapesti Közlekedési Központ által megrendelt és az ArrivaBus által üzemeltetett járművekből összesen 24 kezdi el a munkát a következő napokban; az új buszok többek között a belvárost átszelő 105-ös vonalon szolgálják a fővárosban közlekedők kényelmét.
Az új buszok teljes hosszban alacsonypadlósak, a második ajtónál rámpával rendelkeznek, és tágas multifunkcionális teret alakítottak ki a kerekesszékkel, vagy babakocsival közlekedők számára.