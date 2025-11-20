1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Közérdekű BKV - BKK Közösségi közlekedés

Új buszok jelenhetnek meg a budapesti utcákon

mfor.hu

Ön is találkozhat a járművekkel.

Fokozatosan forgalomba állnak csütörtöktől a vadonatúj MAN Lion’s City 12C típusú autóbuszok – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A közlemény szerint a Budapesti Közlekedési Központ által megrendelt és az ArrivaBus által üzemeltetett járművekből összesen 24 kezdi el a munkát a következő napokban; az új buszok többek között a belvárost átszelő 105-ös vonalon szolgálják a fővárosban közlekedők kényelmét.

Az új buszok teljes hosszban alacsonypadlósak, a második ajtónál rámpával rendelkeznek, és tágas multifunkcionális teret alakítottak ki a kerekesszékkel, vagy babakocsival közlekedők számára.

Óriási füstfelhő csapott fel

Kollégánk helyszíni képei.

Kiderült, hogyan és meddig lehet szavazni a Tisza jelöltjeire

309 jelölt-jelölt közül lehet választani.

Munkába állt Novák Katalin, megszűnt a tiszteletdíja

Novák Katalin a civil szervezetnél betöltött munkája mellett a piacra is kilépett.

Trump aláírt, majd demokratázott egy jó nagyot

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy aláírta azt a törvényjavaslatot, amely elrendeli minden, a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos irat nyilvánosságra hozatalát.

Ők már biztos nem kapják meg a 14. havi nyugdíjat

A 65 éven felüliek egy része mégsem kaphatja meg a beígért 14. havi nyugdíjat. 

Így spórolhatnak tízezreket az építőipari vállalkozások a biztosításon

Idén január 15-től minden hazai építőipari kivitelező- és tervezővállalkozásnak és egyéni vállalkozónak – például az építészmérnököknek, kőműveseknek, tetőfedőknek, villanyszerelőknek, víz-, gáz-, fűtés- és klímaszerelőknek, festőknek és burkolóknak is – kötelező felelősségbiztosítást kell kötniük – ez összesen közel 150 ezer vállalkozást érint.

Jobb, ha tudja, 12 órára leáll az egyik nagybank

Rendszerfejlesztési munkák miatt a héten és a jövő héten is több órára leáll az Erste Bank valamennyi szolgáltatása.

Gigabírságot kapott az About You, több százezer magyar vásárlót is kompenzálniuk kell

Megtévesztő akciók, pszichés nyomás miatt büntetett a GVH.

Megint eljárás indult Bige László cége ellen

Kartell gyanújával indított versenyfelügyeleti eljárást a GVH.

Megszavazták az Epstein-akták nyilvánosságra hozását, izgulhat Donald Trump?

Egyhangú döntés értelmében nyilvánosságra kerülhetnek az Epstein-iratok, amikben Donald Trump neve is többször előkerül.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

