Új buszokat kap a főváros

Az első új járművek a Rákóczi út – Thököly út tengelyen és Dél-Pesten járnak majd, később pedig más útvonalakon is forgalomba állnak.

Július végétől lehet utazni Budapest új buszaival. A BKK egyik szolgáltatója, az Arriva kedden mutatja be annak a közel 300 új autóbusznak az első példányait, amelyek a következő hónapokban és években állnak majd forgalomba a fővárosban. A csuklós Mercedes buszok akadálymentesek, klimatizáltak, kamerákkal és korszerű utastájékoztató berendezésekkel felszereltek – írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.

