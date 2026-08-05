Új főtitkára lett az egyik legfontosabb kereskedelmi szövetségnek

Az új főtitkár közel három évtizedes kereskedelmi tapasztalattal rendelkezik. Kereskedelmi közgazdász és okleveles élelmiszermérnök, emellett lean szakmérnöki, kritikusinfrastruktúra-biztonsági összekötői és fogyasztóvédelmi diplomát is szerzett. Pályáját 1997-ben a Cora Áruházaknál kezdte, majd a vállalat 2012-es akvizícióját követően az Auchan Retail Magyarországnál folytatta munkáját.

„Az OKSZ főtitkáraként arra törekszem, hogy a kereskedelmi ágazat szakmai szempontjai minden olyan döntés előkészítésénél megjelenjenek, amely a szektor működését és a vásárlókat érinti. A kereskedelem több százezer embernek ad munkát, napi kapcsolatban áll a magyar fogyasztókkal, és meghatározó szerepet tölt be a hazai gazdaságban. Ez jelentős felelősséget ad az ágazat érdekképviseletének is”

– hangsúlyozta Balázs Ildikó.

Az OKSZ tagsága a kereskedelem teljes spektrumát lefedi: az élelmiszer- és nem élelmiszer-kiskereskedelmet, valamint a bolti és az online értékesítést egyaránt. Ezek ma már egyetlen, egymással szorosan összekapcsolódó piacot alkotnak, ahol a vásárlók szabadon váltanak az egyes csatornák és értékesítési formák között. Az érdekképviseletnek is ezt az összetett piaci működést kell követnie.

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Balázs Ildikó szerint az ágazat valamennyi szereplőjének kiszámítható szabályozási környezetre van szüksége: a kereskedőknek a beruházások tervezéséhez, a hazai beszállítóknak a kapacitások fejlesztéséhez, a vásárlóknak pedig a mindennapi biztonsághoz. Ennek megteremtéséhez rendszeres, nyílt és szakmai alapú egyeztetésre van szükség a kormányzattal, folyamatos munkakapcsolatra a hatóságokkal, valamint érdemi konzultációra a kereskedelmet érintő jogszabályok előkészítése során.

„Az átlátható feltételek és a tisztességes, élénk piaci verseny biztosíthatja a minőségi termékek széles és megfizethető kínálatát. Ez a vásárlók, a beszállítók, a kereskedelmi vállalkozások és az egész magyar gazdaság közös érdeke”

– fogalmazott az OKSZ új főtitkára.

„A főtitkári megbízatás teljes embert kíván. Az előttünk álló időszakban minden szakmai energiámmal az OKSZ tagságának képviseletére, a szövetség szolgáltatásainak és szakmai működésének fejlesztésére, valamint a döntéshozókkal és hatóságokkal folytatott rendszeres párbeszéd megerősítésére koncentrálok. Célom, hogy az OKSZ a kereskedelmi ágazat meghatározó, felkészült és konstruktív szakmai partnereként vegyen részt a gazdasági és szabályozási kérdések megvitatásában” – emelte ki az újonnan megválasztott főtitkár.