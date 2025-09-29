Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Közérdekű Energiatakarékosság

Új, fűtős klíma 30 százalékos támogatással? Van ilyen

mfor.hu

Spórolni lehet a további spóroláson.

Akár 30 százalékos pénzügyi támogatást is igényelhetnek a magyar háztartások korszerű, fűtésre is alkalmas klímaberendezésekre a Gree HEM Plusz program keretében – derül ki a cég közleményéből.

A támogatás mértékét az elérhető energiamegtakarítás határozza meg, amelyet a meglévő fűtési rendszer korszerűtlensége is befolyásol. Reider Péter, a Gree energiahatékonysági szakértője szerint a program különösen előnyös lehet a magas energiafogyasztású ingatlanok esetében. 

Itt lehet kalkulációt készíteni.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Izgulhatnak a falusi kisboltok – hétfőn megtudják, kinek jut a 10 milliárdból

Izgulhatnak a falusi kisboltosok – hétfőn megtudják, kinek jut a 10 milliárdból

Eredményt hirdetnek a támogatási programban.

Legjobban az áramszolgáltatók borították ki a magyar fogyasztókat

Legjobban az áramszolgáltatók borították ki a magyar fogyasztókat

Meg úgy általában a közszolgáltatók. Féléves fogyasztóvédelmi statisztikákat közölt az NKFH.

Az állománygyűlésen pattant el a húr – fél Budapesten leállt a szemétszállítás?

Az állománygyűlésen pattant el a húr – fél Budapesten leállt a szemétszállítás?

Felhúzták magukat, nem mentek dolgozni. Több városrészben sincs szemétszállítás, 

Lomokban úszik Óbuda – sztrájkol a MOHU

Nem jönnek lomtalanítani a kukásautók.

A Párizs sztárja nyerte az idei Aranylabdát

A Párizs sztárja nyerte az idei Aranylabdát

A Paris Saint-Germain és a francia válogatott sztárja, Ousmane Dembélé nyerte meg az idei férfi Aranylabdát. A nőknél a spanyol Aitana Bonmatí győzött, immár harmadszor.

Így alakult ma a benzin és a gázolaj ára

Így alakult ma a benzin és a gázolaj ára

Nem változtak az árak a kutakon.

Csak úgy pörög az autópiac, nem fogja kitalálni, melyik márka a magyarok kedvence

Csak úgy pörög az autópiac, nem fogja kitalálni, melyik márka a magyarok kedvence

Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az egyszeri szezonális visszaesés, amely tavaly ilyenkor bekövetkezett – közölte a JóAutók.hu hétfőn az MTI-vel, a DataHouse előzetes adatai alapján.

Vigyázzon: minden ötödik kereskedő trükközik a Balatonnál

Vigyázzon: minden ötödik kereskedő trükközik a Balatonnál

Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés – ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál – jelentette be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn kiadott közleményében.

Óriási beruházás a füstmentes jövő érdekében

A Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd eurós gazdasági értéket teremtett az EU-ban – közvetve 1 millió munkahellyel, 19,6 milliárd euró kkv-beszállítói befektetéssel, 2,3 milliárd euró kutatás-fejlesztési ráfordítással – derült ki az EY-Parthenon jelentéséből.

A kormány meghosszabbítja a földalattit Rákosrendezőig – jelentette be Karácsony Gergely

A főpolgármester közösségi oldalán számolt be Rákosrendező jelenlegi helyzetéről. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168