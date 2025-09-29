Új, fűtős klíma 30 százalékos támogatással? Van ilyen

Akár 30 százalékos pénzügyi támogatást is igényelhetnek a magyar háztartások korszerű, fűtésre is alkalmas klímaberendezésekre a Gree HEM Plusz program keretében – derül ki a cég közleményéből.

A támogatás mértékét az elérhető energiamegtakarítás határozza meg, amelyet a meglévő fűtési rendszer korszerűtlensége is befolyásol. Reider Péter, a Gree energiahatékonysági szakértője szerint a program különösen előnyös lehet a magas energiafogyasztású ingatlanok esetében.

