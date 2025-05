Új hónap: mutatjuk, mire számíthat május elején!

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Május 5-től jelentős változtatást vezet be a pénzintézet, ugyanis nem lehet belépni majd mobiltelefonon és más okoskészüléken a böngészőkön keresztül az OTP InternetBankba. A vállalat biztonsági okokra hivatkozva döntött a változtatás mellett, így a netbanki szolgáltatás a jövőben az ilyen típusú készülékeken csak az OTP MobilBank alkalmazásból lesz elérhető.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!