Új korszak kezdődik Magyarország és Románia között

A meglévő 12, Magyarországot Romániával összekötő útkapcsolat mellé tíz új útkapcsolat is forgalomba lép. Ezzel az átkelők átlagos távolságát a jelenlegi 37 kilométerről 20 kilométerre csökkentve – ismertette az államtitkár. (MTI)

Közölte azt is, sokan élnek még közöttünk olyanok, akik emlékeznek arra az időre, amikor nem választotta ketté szigorúan őrzött államhatár azokat a településeket, melyek között ma itt állunk. Ez az átmeneti állapot nem tartott sokáig, és 80 évvel ezelőtt vége is szakadt. A legtöbben joggal gondolhatták, hogy örökre.

Románia csaknem 40, Magyarországgal, illetve Bulgáriával közös határátkelőjén megszűnik a rendszeres határellenőrzés január elsejétől, amikor az ország a Schengen-övezet teljes jogú tagjává vált. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára a Pocsaj és Biharkeresztes közötti határátkelő szimbolikus megnyitásán egyebekj mellett azt mondta: Románia schengeni övezethez való csatlakozása Magyarország számára fontos nemzeti elégtétel, hiszen a most megszűnő határellenőrzés magyarok millióit választotta el egymástól.

