Új pláza nyílik a jövő héten Budapesten

Zugló új közösségi tere, a Zenit Corso október 16-án hivatalosan is megnyitja kapuit. A Bosnyák tér mögött, egy több mint 6,7 hektáros fejlesztési területen megvalósult projekt nemcsak egy új pláza, hanem egy modern, élhető városi sétány is, ahol a mindennapi ügyintézés és a kikapcsolódás találkozik. A Zenit Corso célja, hogy Zugló új központjává váljon – írja cikkében a vg.hu.

A Budapest negyedik legnépesebb, több mint 118 ezer lakosú kerületének centrumában felépített bevásárlóközpont mintegy 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területtel rendelkezik, prémium üzleteknek, éttermeknek és egyéb szolgáltatásoknak adva helyet. Az üzlethelyiségek 85 százaléka már tavasszal bérlőre talált.

Új plázanévvel ismerkedhetünk: október 16-án nyílik a Zenit Corso

Fotó: Fotó: Facebook / Zenit Corso

A plázában több ismert üzletlánc is helyet kapott, így lesz

Aldi,

Barber Shop Budapest,

Bortársaság,

Libri,

Flying Tiger,

Pepco,

OTP,

Kik,

K&H,

Sinsay,

és Rossmann is.

A fejlesztés Zugló egyik legfontosabb városrehabilitációs projektje. Az épületegyütteshez 530 parkolóhely tartozik, két szinten és lesznek teraszos vendéglátóhelyek is.

A projekt a fenntarthatóságra is figyel: energiatakarékos rendszerekkel, modern árnyékolástechnikával és környezetbarát megoldásokkal valósult meg. A pláza különlegessége a perforált fémlemez burkolat, amely mögött egyedi, könnyen cserélhető, sínrendszeres LED-világítás húzódik meg. Az este kivilágított homlokzaton így különleges formát ölt a réseken kiszökő fény.