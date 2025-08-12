Új szabadstrand nyílik a fővárosban

Az új strand augusztus 12. déltől várhatóan augusztus 31-ig várja a fürdőzőket. A strand a vízállástól, időjárástól és vízminőségtől függően mindennap 10 és 18 óra között tart nyitva – írja a termalonline.hu.

A Duna nem csak látványnak jó

Fotó: Mfor/Mester Nándor

A főváros kezdeményezésére létrehozott szabadstrandot a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., a XI. kerületi önkormányzat és a VALYO Egyesület közösen hozta létre. A helyszín a Duna albertfalvai szakaszán található, ahol néhány éve már kialakítottak egy ideiglenes, kísérleti pihenőparkot. Ez a Budafoki út és a Kondorosi út kereszteződésétől mintegy száz méterre fekszik, közvetlenül a Duna-parti gát mellett – teszi hozzá a Telex.