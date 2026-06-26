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Közérdekű Budapest Karácsony Gergely

Új, tiszás és fideszes képviselői lettek a Fővárosi Közgyűlésnek

mfor.hu

A Fidesz-KDNP és a Tisza Párt pótolta hiányzó fővárosi képviselőit.

A Fidesz-KDNP és a Tisza Párt pótolta két-két hiányzó fővárosi képviselőjét, akik közül hárman le is tették esküjüket a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésének kezdetén.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának két új tagja Papp Tibor és György Bence lett, a Tisza Párt fővárosi képviselőcsoportjáé pedig Kulja András és Lakos Eszter, akik európai parlamenti képviselők is. A pénteki ülés kezdetén Papp Tibor, György Bence és Kulja András tette le az esküjét, Lakos Eszter nem volt jelen.

Május vége óta először, idén nyáron viszont utoljára ülésezik a Fővárosi Közgyűlés. A héten a Klasszis Podcastban járt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, akivel elsősorban a Tisza-kormánnyal várható együttműködésről és az új önkormányzati rendszerről beszélgettünk. A műsort itt hallgathatják vissza:

A májusi ülésen leszavazták a taxisok tarifaemelési javaslatát, de a taxis érdekképviseletek továbbra is azt akarnák, hogy emelkedjen az alapdíj. A pénteki ülésen megint vitázhatnak és dönthetnek arról a képviselők, módosítják-e a taxizásról szóló önkormányzati rendeletet.

Fontos pénteki napirendi pont az is, hogy a városvezetés azt javasolja, hogy a közgyűlés többek között általános jelleggel tiltsa meg az óriásplakátok és a reklámhálók elhelyezését Budapest közterületein. Ez összhangban lenne a parlamentben kedden megszavazott törvényjavaslattal, ami központilag is visszaszorítja a köztéri plakátolást, de közben szabályozási lehetőségeket ad az önkormányzatoknak. Pénteken várhatóan állást foglal a közgyűlés abban a kérdésben is, hogy támogatják-e Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányi kinevezését – számol be róla a Telex. Emellett az óbudai korrupciós ügy és a homoszexuálisok jogegyenlősége is téma. 

Lesz még szó a főváros 2026-os költségvetéséről is, amelyről még nem tudni, hogy hogy fog kinézni, mert a kormány és a Fővárosi Önkormányzat még nem egyeztetett érdemben a főváros finanszírozásának rendezéséről, így a szolidaritási hozzájárulásról sem.

Maratoni ülés lesz, a városvezetés és a frakciók összesen több mint 40 előterjesztéssel készültek.

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