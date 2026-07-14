Új vezető a Szerencsejáték Zrt. élén, távozik Polt Péter felesége az igazgatóságból

Fél hónappal Guller Zoltán eltávolítása után a Tisza-kormány pénzügyminisztere megnevezte a Szerencsejáték Zrt. következő elnökét. Kármán András tájékoztatása alapján július 15-től Olajos Marcell tölti be a pozíciót, miközben az igazgatóságból önként távozik Polt Péter felesége – írja az Index.

Kármán András Facebook-oldalán közölte, hogy Olajos Marcellt választotta a Szerencsejáték Zrt. új elnökévé, míg az igazgatóság tagjává Horváth Zoltánt. A pénzügyminiszter bejelentette továbbá, hogy az alábbi személyeket visszahívta az igazgatóságból. A visszahívott tagok Rédey Krisztina, Ágostházy Szabolcs Imre, Bordás Gábor, és Illés-Puka Zsófia.

Egy ötödik személy pedig maga döntött úgy, hogy lemond igazgatósági tagságáról; Poltné Palásthy Marianna Gabriella lemondását Kármán András tudomásul vette. Ő az Alkotmánybíróság elnökének, Polt Péternek a felesége .A pénzügyminiszter a személyi változásoknál közölte, „a Szerencsejáték Zrt.-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell hogy legyen”.

Kármán András június 30-án mentett fel a Szerencsejáták Zrt. előző elnökét, Guller Zoltánt, akit pár nappal később Kapitány István rúgott ki a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöki és tagi tisztségéből.