Újabb botrány: Orbánék csaknem 10 milliárdot adtak a választások előtt határon túli focira

9,8 milliárdot adtak Orbánék a választás előtt a határon túli focira, volt, ahol még az irodaszereket és az üzemanyagot is ebből vették – írja a 444.hu.

A lap közérdekű datigényléssel jutott hozzá az információkhoz, amelyeket a Bethlen Gábor Alaptól kért ki a kormányváltás után. Az adatokból kiderült, hogy a pénzből a következő célora fordítottak: „működéshez szükséges irodaszerek”, „az utánpótlás nevelés étkeztetése”, „az akadémia buszainak és a szakmai vezetők üzemanyagköltsége”.

Az adatigénylés a 2025. július elseje és 2026. április 30-a között megítélt támogatások támogatói okirataira és kérelmeire vonatkozott. Ebben az időszakban az összesen 9,85 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg az egyedi támogatások bírálatáért felelős nemzetpolitikáért felelős államtitkárságon.

A Bethlen Gábor Alapnál a támogatásokat nem nyilvános pályázati felhívás alapján, hanem egyedi kérelemre és kormányzati döntés nyomán ítéltek oda. Az ilyenekre a gyakorlatban felülről nyitott keret állt rendelkezésre, vagyis nem volt határoztak meg egy bizonyos elkölthető összeget.