Újabb csapatok jutottak tovább a világbajnokságon, mutatjuk, mely válogatottakat láthatjuk még biztosan

A labdarúgó világbajnokság magyar idő szerint ma kora reggel véget ért újabb játéknapján a legnagyobb meglepetést a forduló előtt már továbbjutott Németország 2:1-es veresége jelentette Ecuadorral szemben az E csoport New York-i mérkőzésén.

A négyszeres világbajnok európai együttes szerzett vezetést Sané révén, de Angulo gyorsan egyenlített, a kegyelemdöfést pedig Plata vitte be a 77. percben.

Így Németország (csoportelsőként továbbjutva) a legjobb 32 mezőnyében egy csoportharmadikkal találkozik majd Bostonban, míg a dél-amerikai gárda egy csoportelsővel csap majd össze a nyolcaddöntőbe jutásért.

Az E jelű négyes másik találkozóján Elefántcsontpart Pepé duplájával 2:0-ra legyőzte Curacao együttesét Philadelphiában, így a csoport második helyén szintén továbbjutott. Az elefántcsontparti együttes először lépett tovább világbajnoki csoportkörből, a negyedik vb-jén első alkalommal nyert meg két mérkőzést. Az afrikai gárda kedden az I csoport második helyezettjével csap majd össze Dallasban a nyolcaddöntőbe jutásért.

Történelme első világbajnokságán Curacao egy pontot szerezve búcsúzott a további küzdelmektől.

A F csoportban is 3 továbbjutó

Az F csoportból is három együttes jutott be az egyenes kiesés szakaszba. Hollandia csoportelsőként, 7 ponttal, miután az utolsó fordulóban 3-1-re legyőzte a pont nélkül végző tunéziai csapatot Szkiri öngóljával, valamint Brobbey és van Hecke találataival. Az afrikaiak részéről Maszturi volt eredményes.

Hollandia a legjobb 32 között szintén egy afrikai csapattal, Marokkóval találkozik majd.

A kvartett másik találkozóján Svédország 1:1-es döntetlent játszott Japánnal. Az ázsiaiak lettek a második helyezettek, találatukat Maeda szerezte, amire Elanga válaszolt a skandinávok részéről.

A japán válogatott a hetedik világbajnokságán negyedszer jutott tovább a csoportkörből. Korábban mindháromszor a nyolcaddöntőig jutott. Ezúttal Brazília lesz az ellenfelük. A svédek legutóbb az 1990-es tornán búcsúztak a csoportmérkőzések után, azóta a mostanival együtt ötödször készülhetnek a kieséses szakaszra.

Vereséget szenvedett a házigazda

Az Egyesült Államok 3:2-re kikapott a tornától már korábban búcsúzó Törökországtól Los Angelesben a D csoportban. Trusty vezető gólja után a törökök Güler és Yilmaz találataival fordítottak, de az amerikaiak Berhalter révén egyenlítettek. A győztes gólt a hosszabbítás 98. percében Ayhan szerezte.

Ettől a vereségtől függetlenül az Egyesült Államok csoportelsőként lépett a következő körbe, ahol Bosznia-Hercegovinával találkozik majd.

A csoport másik találkozóján az ausztrál válogatott eseménytelen mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott a paraguayi csapattal San Franciscóban, így második helyen végezve a 32 közé jutott, de négy pontjával a harmadikként záró dél-amerikai riválisa is jó eséllyel reménykedhet ebben.