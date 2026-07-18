1p
Közérdekű Magyar Péter

Újabb dilemmát vetett fel a miniszterelnök

mfor.hu

Magyar Péter közösségi oldalán arról írt, hogy szólnak érvek a választási korhatár 16 évre csökkentése mellett.

A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy személy szerint örül annak, „hogy miután Orbán Viktor 16 éven keresztül szándékosan kiüresítette és jelentéktelenné tette az Országgyűlést”, a Tiszának „pár hét alatt sikerült feltámasztania a parlamentáris hagyományokat”. Magyar Péter büszke arra, hogy „soha olyan sokan nem követték a parlamenti üléseket és ezzel a közélet alakítását, mint manapság”.

Hozzátette: meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson az ország közös döntéseibe.

„A magam részéről az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését”

– írta a kormányfő.

 A Tisza ígérete szerint az Alaptörvény 17. módosítása után (ma jár le egyébként az az 5 napos határidő, amíg Sulyok Tamás köztársasági elnök önként távozhat a posztjáról) egy átfogó alkotmányozási folyamat indul, amiben a választópolgárok is aktívan részt vehetnek majd. Ez a folyamat akár 1-2 évig is eltarthat.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Képeken a Duna extrém alacsony vízállása

Képeken a Duna extrém alacsony vízállása

A Margit-sziget déli végén több tíz méterre be lehet sétálni a Duna közepén. A híd középső pillére is a szárazföldön áll.

Elmagyarázta Kármán András a Tisza adócsomagjának hátterét

Elmagyarázta Kármán András a Tisza adócsomagjának hátterét

Kármán András pénzügyminiszter a kekvák adómentességének megszűnését és adónemek eltűnését jelentő csomag mögöttes okairól írt közösségi oldalán.

Rákosrendezővel kapcsolatban tett bejelentést Vitézy Dávid

Rákosrendezővel kapcsolatban tett bejelentést Vitézy Dávid

Megállapodott a MÁV a Fővárosi Önkormányzattal a rákosrendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki.

Romlik a közbiztonság, reagált a Belügyminisztérium

Romlik a közbiztonság, reagált a Belügyminisztérium

Életpályamodellel, a bérek rendezésével és visszaszereléssel oldaná meg a Belügyminisztérium az országos rendőrhiányt.

Vitézy Dávid: a közlekedésbiztonság szigorításával az életek megmentése a cél

Vitézy Dávid: a közlekedésbiztonság szigorításával az életek megmentése a cél

Ott tartott a miniszter sajtótájékoztatót, ahol két halálos baleset is történt korábban. 

Az adóhivatal  vizsgálja az ukrán pénzállító elleni akciót, és megerősítették, hogy két vezetőt leváltottak

Az adóhivatal vizsgálja az ukrán pénzszállító elleni akciót, és megerősítették, hogy két vezetőt leváltottak

Ez a két vezető volt a NAV részéről a legmagasabb rangú résztvevő az akcióban.

Felülvizsgálja és újratervezi a Gondosóra programot a kormány

Felülvizsgálja és újratervezi a Gondosóra programot a kormány

Itthon csaknem másfél millió idős használ gondosórát. 

Nem sajnáltuk a pénzt rá: nőtt a magyarországi üzemanyag-fogyasztás az első fél évben

Nem sajnáltuk a pénzt rá: nőtt a magyarországi üzemanyag-fogyasztás az első félévben

Prémium motorbenzinből hat hónap alatt 10,5 százalékkal kevesebb fogyott. 

A vonat tetejére felmászni életveszélyes, drónokat is bevet a MÁV

A vonat tetejére felmászni életveszélyes, drónokat is bevet a MÁV

Hegyi Zsolt: így is figyelik majd a nagy kiterjedésű vasúti területeket.

Spórolt az MTVA: idén 6 milliárdot fizet a magyar focimeccsek közvetítési jogaiért

Spórolt az MTVA: idén 6 milliárdot fizet a magyar focimeccsek közvetítési jogaiért

Tavaly ez az összeg még megközelítette a 10 milliárd forintot. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG