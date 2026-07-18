Újabb dilemmát vetett fel a miniszterelnök

A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy személy szerint örül annak, „hogy miután Orbán Viktor 16 éven keresztül szándékosan kiüresítette és jelentéktelenné tette az Országgyűlést”, a Tiszának „pár hét alatt sikerült feltámasztania a parlamentáris hagyományokat”. Magyar Péter büszke arra, hogy „soha olyan sokan nem követték a parlamenti üléseket és ezzel a közélet alakítását, mint manapság”.

Hozzátette: meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson az ország közös döntéseibe.

„A magam részéről az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését”

– írta a kormányfő.

A Tisza ígérete szerint az Alaptörvény 17. módosítása után (ma jár le egyébként az az 5 napos határidő, amíg Sulyok Tamás köztársasági elnök önként távozhat a posztjáról) egy átfogó alkotmányozási folyamat indul, amiben a választópolgárok is aktívan részt vehetnek majd. Ez a folyamat akár 1-2 évig is eltarthat.