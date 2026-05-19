205 nap után hoztak nyilvánosságra egy dokumentumot az MNB-ügyben érintett kecskeméti alapítványnál

205 nappal az adatigénylés beadása után kiadta a Neumann János Egyetemért Alapítvány a KecsUP Híreknek a tavaly nyári intézkedési tervét.

A portál beszámolója szerint a dokumentumot korábban „kamunak” nevezte az azt kiállító alapítvány kuratóriumi elnöke, Boross Ildikó.

A kecskeméti egyetemet működtető Neumann János Egyetemért Alapítvány (NJEA) 2021-ben 127,5 milliárd forintot adott kölcsön az MNB-alapítvány vagyonkezelőjének, az Optima Befektetési Zrt.-nek. Mivel az Optima borzalmasan rosszul fektette be ezt a pénzt, az NJEA a pénzt nagy részét máig nem tudta visszaszerezni.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a tavaly márciusi jelentésében azt állapította meg, hogy az NJEA egy szakmaiatlan és szakszerűtlen elemzésre hivatkozva adta kölcsön a pénzt az Optimának. A jelentés ezért azt írta elő az NJEA-nak, hogy készítsen egy intézkedési tervet a pénz visszaszerzésére.

Az NJEA tavaly nyáron készített egy ilyen intézkedési tervet, amelyet a KecsUP Hírek októberben egy adatigényléssel megpróbált kikérni. A dokumentum kiadását az alapítvány arra hivatkozva tagadta meg, hogy az döntéselőkészítést szolgál, így nem megosztható. A KecsUP emiatt pert indított, amit első- és másodfokon is megnyert.

Április végén Boross Ildikó, az NJEA kuratóriumi elnöke sajtótájékoztatót tartott, amin a témáról azt mondta: 

„(…) mindig írtunk egy intézkedési tervet, ami semmit nem ér. Ezt mondja az ÁSZ-törvény, hogy kér intézkedési tervet. Hát én írhatok, hogy ha az Optima nem fizet, hanem csak fél év múlva, vagy más kondíciók mellett, – nyilván önöket ez érdekli, nem az, hogy mikor módosítottam az etikai szabályzatot – azok ilyen kamuk, megkaphatják, de már rég nem aktuális. Olvastam a júniusit – már rég nem úgy van semmi”

– számol be róla a Telex.

Az intézkedési tervet végül most adták ki a KecsUP Híreknek. Abban többnyire olyan adatok vannak, amelyek azóta más úton nyilvánosságra kerültek. Például annak a részletei, hogy az alapítvány az adóssága egy része elengedéséért cserébe megkapta a campus félkész épületeit. Kiderül ezeken kívül, hogy:

  • az NJEA július 10-én egy október 31-ig tartó moratóriumot adott az Optimának a kamatfizetésre;
  • és kezdeményezte a kötvények kamatainak megemelését, (az, hogy ez végül megtörtént-e, nem derül ki a dokumentumból);
  • és tavaly nyáron még számolt az eredetileg tervezett Okosváros és az Innovációs és Technológiai Park megvalósításával.

Ez utóbbira Boross Ildikó kuratóriumi elnök az április végi sajtótájékoztatón már azt mondta, hogy nem aktuális, ha meg is kapnák a pénzt, más fejlesztésekre költenék azt.

Az intézkedési terv kiadását tehát az alapítványnak sikerült addig elhúzni, amíg az abban szereplő információk vagy elvesztették az aktualitásukat, vagy más úton a nyilvánosságra kerültek. A dokumentumok kiadásának azonban abból a szempontból van jelentősége, hogy a Telex egy másik perben az összes alapítványi vezetőségi ülés összes dokumentumának kiadását kéri az NJEA-tól, és ha ezt a pert megnyeri a portál, azokból a dokumentumokból sokkal több információ kiderülhet az ügyről – teszik hozzá.

Együttműködne Sulyok Tamás a kegyelmi ügy feltárásában Magyar Péterrel

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala – írta az MTI-nek a Sándor-palota.

