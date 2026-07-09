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Közérdekű Budapest Közösségi közlekedés

Újabb érdekes részletek derültek ki a Budapesten forgatott Schwarzenegger-filmről

mfor.hu

A Vasúttörténeti Parkban bukkant rá a készülő Schwarzenegger-film díszleteire Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője – erről írt közösségi oldalán. Eközben a Közlekedő Tömeg szerint a filmforgatás nagyon nem érte meg a budapestieknek.

Gál József azt írta, hogy szerdán a Vasúttörténeti Parkban járt, és a terület hátsó részén észrevette a forgatáshoz kialakított metrókocsit. Bár a fotó távolról készült, jól kivehető rajta az előkészített szerelvény.

A bizonyító erejű fotó a Vasúttörténeti Parkban
A bizonyító erejű fotó a Vasúttörténeti Parkban
Fotó: Facebook/Gál József

„Ez a helyszín önmagában egy nagyon jó választás és egy nagyon fontos kérdésre világít rá az M2-es metró hétvégi (június 20, 21-i, a szerk.) lezárása kapcsán, mert azt látjuk, hogy a produkció komoly logisztikai hátteret mozgat meg, és amit lehet, zárt, a forgalomtól elszigetelt területen épít fel” – írta.

Közben a Közlekedő Tömeg kikérte és megírta a lezárás pontos költségeit és a BKV bevételeit, és a számok alapján azt állapították meg, hogy a teljes hétvégés leállás anyagilag és társadalmilag is nagyon nem érte meg a budapestieknek.

A Közlekedő Tömeg szerint nem érte meg a budapestieknek a filmforgatás
A Közlekedő Tömeg szerint nem érte meg a budapestieknek a filmforgatás
Fotó: Facebook/Közlekedő Tömeg

Úgy fogalmaznak, hogy „a városvezetés által kommunikált 50 millió forintos pénzügyi eredménnyel szemben a Közlekedő Tömeg Egyesület által kikért adatok alapján százmillió forintos nagyságrendű finanszírozási hiány keletkezett a Fővárosi Önkormányzatnál, és hasonló mértékű nem vagyoni kár az utasok idővesztesége folytán.”

„Nettó 31.154.840 forint – ennyi bérleti díj ellenében adta ki filmforgatásra a BKV egy metróvonal felét két napra. További 15-20 millió forintot kapott a társaság különféle kapcsolódó szakmunkák és szolgáltatások költségeinek fedezésére, valamint 50 millió forintot a BKK lényegében a pótlóbuszokra.”

Azt írják, hogy az M2-es metró filmforgatás miatti lezárásával összefüggésben az önkormányzatnak és a budapesti lakosságnak összesen legkevesebb 350 millió forintra becsülhető közvetlen költsége és nem vagyoni hátránya keletkezett, amiből a filmprodukció csak mintegy 100 millió forintot térített meg közvetlenül. Ezt „ránézésre is lehetetlenül alacsony ellentételezésnek” minősítik.

Visszatérve Gál József posztjára. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője azt írja, hogy ismét jogosan merül fel a kérdés, hogy „ha a jelenetek egy részét külső, épített helyszíneken is meg tudják oldani, és a mérleg is erősen negatív, pontosan mi indokolta, hogy az egyik metróvonal felét két teljes napra leállítsák, ráadásul a Múzeumok Éjszakája alatt?”

Hozzátette, hogy nem a filmforgatások ellen vannak (hiszen azok hozhatnak fontos bevételeket a fővárosnak), „az viszont elengedhetetlen, hogy a jövőben ilyen jelentős korlátozással járó eseményeknél legyen egy plusz tulajdonosi kontroll is – erre készül most egy szabályozási javaslat.”

Ha érkezik reakció a Fővárosi Önkormányzat részéről, természetesen beszámolunk róla.

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