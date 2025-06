Újabb fórumon a devizahitelesek ügye

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A Kúria már össze is hívta a jogegységi tanácsot, és tizenkét korábbi határozatát vizsgálja felül, hogy azok fenntarthatók-e az uniós ítéletben adott jogértelmezést követően – számolt be a 24.hu. Erre hivatkozva a bíróságok sorra függesztik föl a folyamatban lévő devizahiteles pereket.

Mint arról beszámoltunk, az uniós bíróság ítélete nyomán már egy hazai bíróság is kimondta első fokon, hogy az Orbán-kormány által alkotott devizahiteles törvény uniós jogba ütközik, ám a miniszterelnök közölte: nem terveznek törvénymódosítást. Orbán Viktor szerint a luxemburgi székhelyű bíróság nem a kormánynak, hanem a Kúriának jelölt ki feladatokat a devizahitelesek ügyében.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!