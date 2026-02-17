Újabb gesztust tesz a kormány a romáknak

Társadalmi egyeztetésre bocsátott a Belügyminisztérium egy rendeletmódosítást, amelyben a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj mértékét 40 ezer forintról 50 ezer forintra emelné. A rendelet célja, hogy elősegítse a társadalmi felzárkózást a nehéz helyzetben lévő fiatalok továbbtanulásra ösztönzését.

A kiemelt ösztöndíjat a legalább 4,0 átlagú tanulmányi eredményt elért roma fiatalok kaphatják meg. További feltétel, hogy a fiatal roma nemzetiségi nevelést-oktatást folytató középfokú intézményben tanuljon. A rendeletmódosítást február 24-ig lehet véleményezni.