1p

Közérdekű Oktatás

Újabb gesztust tesz a kormány a romáknak

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Emelkedhet a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj összege, havi 40 ezer forint helyett 50 ezret kaphatnak a jól tanuló fiatalok. 

Társadalmi egyeztetésre bocsátott a Belügyminisztérium egy rendeletmódosítást, amelyben a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj mértékét 40 ezer forintról 50 ezer forintra emelné. A rendelet célja, hogy elősegítse a társadalmi felzárkózást a nehéz helyzetben lévő fiatalok továbbtanulásra ösztönzését. 

A kiemelt ösztöndíjat a legalább 4,0 átlagú tanulmányi eredményt elért roma fiatalok kaphatják meg. További feltétel, hogy a fiatal roma nemzetiségi nevelést-oktatást folytató középfokú intézményben tanuljon. A rendeletmódosítást február 24-ig lehet véleményezni. 

