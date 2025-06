Újabb hat vármegyében jöhetnek a bírságok

A kánikulai időjárás, a csapadékhiány és a keletkező tüzek növekvő száma miatt a hatóságok június 21-étől újabb hat vármegyében rendeltek el tűzgyújtási tilalmat, a korlátozást Borsod-Abaúj Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Pest vármegyére terjesztették ki, de Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegyékben is tovább él – írja a Pénzcentrum.

Az érintett vármegyékben a következő napokban sem várható elegendő mennyiségű csapadék, a kánikulai időjárás miatti párolgási vesztség pedig tovább csökkenti a biomassza nedvességtartalmát. A Nébih kéri a lakosságot, fokozottan ügyeljen arra, hogy ne dobják ki a cigarettacsikkeket a gépkocsiból, mert azok hamar meggyújtják az út menti növényzetet.

Belterületen is érdemes elkerülni nagy lángmagasságú tüzek gyújtását, mert a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterrel messzebb is képesek tüzet okozni.

Nem kevés büntetés járhat érte

Fotó: Depositphotos

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.

A tűzgyújtási tilalom megszegése esetén a szabálytalanságot észlelő hatóság bírságot szabhat ki, emellett azonban szabálysértési vagy környezetvédelmi eljárás is indulhat a vétkes ellen.

A büntetések összege 10 ezer forinttól indul, de súlyos esetekben – különösen, ha jelentős környezeti kárt okozott a tűzeset – akár több millió forintra is rúghat. Sőt, ha a tűzesethez a tűzoltóknak is ki kell vonulnia, akkor azt is kifizettethetik a tűz okozójával.