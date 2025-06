Újabb havaria a MÁV-nál? – elérhetetlenné vált a Vonatinfó

Szombat reggelre elérhetetlenné vált a Vonatinfó, az a térképes szolgáltatás, amelyen keresztül eddig bárki megnézhette, hol jár éppen a vonata, és hány percet késik. Nemcsak a webes felület szűnt meg, de a MÁV alkalmazásba beépített verzió sem működik már.

Az oldalt mostantól az Egységes Menetrend Magyarországon (EMMA) nevű utazástervezőre irányítja át a rendszer – szúrta ki a 444.

A korábbi térképen színes pöttyök mutatták a vonatok mozgását. Zölddel jelölték azokat, amelyek legfeljebb 5 percet késtek, sárgával a 6–14 perces késéseket, narancssárgával a 15–59 perceseket, míg a piros szín az egy óránál is nagyobb késést jelentette. Az EMMA-ban ilyen színezés nincs, és az összes magyarországi vonatot sem lehet egyszerre látni, mert csak kisebb területeket jelenít meg.

Újabb változás a MÁV-nál

Fotó: Depositphotos

A Vonatinfó leállása azért is kelt feltűnést, mert a MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt alig egy héttel korábban még arról írt Facebookon, hogy „a több médiumban megjelent téves információ ellenére a vonatok késéseit továbbra is lehet követni, azokat ugyanis a Vonatinfó rendszerében vezetik”. Hegyi azt is megemlítette, hogy korábban ő maga intézte el, hogy a Vonatinfó minden internetképes eszközről elérhető legyen.

Vitézy Dávid szerint Lázár János közlekedési miniszter pünkösdhétvégén azt az utasítást adta, hogy a jelentősen késő járatok ne jelenjenek meg a vonatinformációs rendszerben. Ezt állítása szerint kétféleképpen oldották meg: vagy nem tüntették fel, mikor indult el a vonat, vagy menet közben új számot kapott. Az átszámozott vonatok nem jelentek meg a rendszerben, így az utasok azt sem látták, hogy késnek.