Újabb információk jöttek a magyar üzemanyag-készletekről

A Magyar Széndhidrogén Készletező Szövetség szerint a felszabadított üzemanyag-készletek visszapótlása folyamatos – írják közleményükben. Pontos adatokkal is szolgálnak:

Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő, zavartalan ellátása érdekében márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadítottak fel a biztonsági készletből.

A biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló kormányrendelet a múlt hónap végén arra kötelezte a Szövetséget, hogy haladéktalanul kezdje meg a felszabadított készletek visszapótlását. A visszapótlás a jogszabályi előírásoknak megfelelően áprilisban megindult.

A Szövetség 2026. április 13-ig motorbenzinből 54,5 millió literes, motorikus gázolajból pedig 131,4 millió literes mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel már 53 napnyi nettó importnak felel meg – írják.