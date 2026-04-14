1p
Közérdekű Üzemanyagok

Újabb információk jöttek a magyar üzemanyag-készletekről

mfor.hu

Tájékoztatást adott a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.

A Magyar Széndhidrogén Készletező Szövetség szerint a felszabadított üzemanyag-készletek visszapótlása folyamatos – írják közleményükben. Pontos adatokkal is szolgálnak:

Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő, zavartalan ellátása érdekében márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadítottak fel a biztonsági készletből.

A biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló kormányrendelet a múlt hónap végén arra kötelezte a Szövetséget, hogy haladéktalanul kezdje meg a felszabadított készletek visszapótlását. A visszapótlás a jogszabályi előírásoknak megfelelően áprilisban megindult.

A Szövetség 2026. április 13-ig motorbenzinből 54,5 millió literes, motorikus gázolajból pedig 131,4 millió literes mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel már 53 napnyi nettó importnak felel meg – írják. 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Beszakadt a hazai biztonsági üzemanyag-tartalék: a benzin 80, a gázolaj 75 százaléka elfogyott – írja a G7.

Folytatódik az árcsökkenés a kutakon.

A köztársasági elnök közösségi oldalán írt erről.

Az Állami Számvevőszék, az Alkotmánybíróság és a Gazdasági Versenyhivatal is válaszoltak arra, hogy Magyar Péter győzelmi beszédében távozásra szólította fel a vezetőit.

Végre előkerülhetett Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter még mindig nem szólalt meg, de már borítóképet cserélt a közösségi oldalán.

A Nemzeti Választási Iroda hétfő 13 órai adatai szerint 98,94 százalékos feldolgozottság mellett a kétharmados többséget szerző Tisza Párt 138, a Fidesz-KDNP 55, míg a Mi Hazánk 6 képviselői helyre számíthat az új parlamentben. Ez ugyanakkor változhat, hiszen vannak olyan egyéni választókerületek, ahol még mindig nem dőlt el a verseny. Sőt, olyan is akad, ahol újra kell számolni a szavazatokat.

A választás másnapján: mutatjuk, mikor alakulhat meg a Tisza-kormány

Bár a Tisza az április 12-i országgyűlési választásokon elsöprő, kétharmados többséget szerzett, a kormányalakításra még heteket kell várni. Az Orbán-kormány leköszön, egy ideig ügyvezető funkciót lát el, miközben május 13-ig rendkívüli jogrend van érvényben.

A Fidesz-KDNP leköszönő országgyűlési képviselője Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2-es országos egyéni választókerületében (Jászberény központtal) kapott ki Tiszás ellenfelétől.

Úgy tűnik, itt a vége a Fidesz-KDNP 16 éves kormányzásának.

A közösségi oldalára posztolt.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG