Újabb lépéssel folytatódhat a Balaton „privatizálása”

Balaton-parti villák épülhetnek az egykori zánkai MÁV-üdülő több mint másfél hektáros területén – írja a 24.hu. A part menti ingatlan az 1970-es évektől 2015-ig az állami vasúttársaság üdülőjeként funkcionált, majd bezárása után közvetlen állami tulajdonba került.

A több mint 16 ezer négyzetméteres telket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. árverés útján értékesítette 2022-ben 574 millió forintért. A vevő egy pár hónappal korábban bejegyzett cég, a Goro Maxi Kft. volt. Ez a cég a tóparti telekkel együtt két magántőkealap birtokába került. Az utóbbi években a vagyonosok körében népszerű, alacsony adókat és anonimitást biztosító magántőkealapok végső tulajdonosai ismeretlenek. Annyi tudható, hogy a Goro Maxi Kft. bejegyzésének jogi feladataira Pete Judit ügyvédet kérték fel, aki átvette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter testvére, Nagy Szilárd közpénz-százmilliókért dolgozó ügyvédi irodáját. Nagy Márton miniszteri kinevezése után Pete Juditot a Közbeszerzési Tanács tagjának delegálta.

Az egykori balatoni MÁV-üdülő területe ma már építési terület. A tervek szerint a Balaton-régió és a környék hagyományos nyaralóira, a klasszikus balatoni villaépítészet előképeire támaszkodó fejlesztést terveznek. Az önkormányzat módosította is a helyi építési szabályzatot. Úgy minősítette át a területet, hogy a zöldfelület legkisebb mértéke 60-ról 55 százalékra csökkent. A beépíthetőség legnagyobb mértékét pedig 10 százalékról „10/K-ra” változtatták. Ez azt jelenti, hogy a „történetileg kialakult” beépítettségen nem változtatnak. Magyarán, a területen eddig sem 10 százalékos volt a beépítettség, és az új szabályozás ezt az engedményt továbbra is fenntartja.