Újabb mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony, videót posztolt a kormány a pénzszállítók elfogásáról

Magyarország Kormánya Facebook-oldala kirakta a Terrorelhárítási Központ videóját arról, amint egy benzinkútnál elfogják egy ukrán pénzszállító utasait. A videón a teljes rajtaütés látszik.

Nem sokkal később kirakták a képeket a teljes lefoglalt pénzösszegről és az aranyról is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 24.hu kérdésére, hogy ezzel a pénzzel mi fog történni, nem adott választ.

Korábban beszámoltunk arról, hogy pénteken kiutasítják azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban – derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményéből.

A KTK azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során

azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere.

Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették – tették hozzá. Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasítják őket Magyarország területéről – közölték. Pénzmosás gyanújával fogták el őket, miközben az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szerint Magyarország „túszul ejtette” a hét ukránt, nem engedi be hozzájuk a konzulokat (a NAV szerint értesítették a konzulátust), és „ellopta a pénzt”.

A pénzszállításban érintett ukrán állampolgárok az Oschadbank (ukrán állami takarékbank) munkatársai voltak, az ügyben a takarékban és a jegybank is megszólalt. Az ukrán külügyminisztérium pedig azt javasolta az állampolgárainak, hogy kerüljék el Magyarországot.

Az ukrán-magyar viszony ma ismét tovább éleződött. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom tüntetést szervezett Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, hogy ezzel tiltakozzon a Barátság kőolajvezeték újra nem indításáért. A tüntetésen felszólal Szijjártó Péter külügyminiszter és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is.