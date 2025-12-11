Újabb milliárdokat osztogat szét a kormány – de kik örülhetnek?

Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára csütörtökön Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy 2026 elején újabb 4 milliárd forintot fordít a kormány a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését távhővel ellátott lakóépületek esetében.

Az Energiaügyi Minisztérium eddig 5 milliárdot költött erre a programra, de mint az államtitkár elmondta, a rendkívüli népszerűség miatt a keret kimerült, ezért van szükség az újabb forrásra. A program keretében a társasházak és lakásszövetkezetek önerő nélkül végezhetik el a korszerűsítést.