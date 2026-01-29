2p
Közérdekű Választás 2026

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el áprilisban a Fidesz ellen

mfor.hu

Nem indul a választáson a Cseh Katalin és Barabás Richárd fémjelezte Humanista Párt.

Cseh Katalin közösségi oldalán azt írja: „Néhány hónappal ezelőtt nehéz vállalkozásba kezdtünk. A Humanista-platformot azért hoztuk létre, hogy az országgyűlési választáson értékajánlatot tegyünk azoknak, akik egyszerre akarnak valódi rendszerváltást, és egy progresszív, zöld, európai, szabad Magyarországot. Azt láttuk, hogy az egyre durvuló kampányban túl kevés szó esik a női jogokról, az áldozatvédelemről, az egyenlőségről vagy éppen a jogállam helyreállításáról. És arról, hogy Magyarország helye Európában van.”

„Az elmúlt hónapok során, az országot járva azonban azt tapasztaltuk, hogy ugyan sokan osztják az értékeinket, sokan tartják fontosnak az általunk kitűzött célokat, a választók kockázatosnak éreztek volna egy önálló, humanista indulást. Megértettük, hogy még azok is, akik a leginkább elkötelezettek a társadalmi igazságosság, az egyenlő jogok mellett, ebben a történelmi helyzetben féltek volna megosztani a szavazatukat. Demokráciában nincs és nem is lehet fontosabb akarat, mint a választóké. Ezért úgy döntöttünk, 2026-ban nem állítunk országos jelölteket, sem egyéni, sem listás formában.”

Korábban a Momentum, az elmúlt hetekben az LMP is bejelentette, hogy nem indul, a napokban pedig az MSZP-ről merült fel ugyanez. A párt elnöke, Komjáthi Imre azt nyilatkozta, hogy a februári kongresszusukon döntenek majd erről, a hónap közepéig.

A Momentum alapítója és országgyűlési képviselője, Cseh Katalin egy Facebook-videóban jelentette be még tavaly novemberben, hogy Humanisták néven indulnak a 2026-os választáson.

Cseh Katalin mellett a videóban feltűnt Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke is, aki már néhány nappal előtte közölte, hogy új mozgalmat hoznak létre, és indulnak a parlamenti választáson. Barabás akkor azt írta, Magyar Péternek kell lennie a miniszterelnöknek, és ők nem kihívni, hanem kiegészíteni szeretnék a Tiszát, és úgy gondolják, az egyéni körzetekben Magyar Péter jelöltjeit kell támogatni, de „listán más a helyzet, ott egy másik szervezet még segít is” – számol be róla a 24.hu.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült, hogy ha Orbán Viktor visszalépne, kit látnának a helyén szívesen a fideszes szavazók

Kiderült, hogy ha Orbán Viktor visszalépne, kit látnának a helyén szívesen a fideszes szavazók

A kormánypárti szavazók körében Szijjártó Péter a legnépszerűbb Orbán Viktor lehetséges utódjaként, miközben Lázár János támogatottsága jóval alacsonyabb – derül ki a Publicus Intézet friss, a Népszava számára készült kutatásából.

Jó csapatot ígért és a verseny mellett tett hitet Kapitány István

Jó csapatot ígért és a verseny mellett tett hitet Kapitány István

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a HVG-nek adott interjút.

Új bejelentés a rezsistopról, megvan, hogy miből fogja kifizetni a kormány

Bejelentés jött a rezsistopról, megvan, hogy miből fogja kifizetni a kormány

Nagy Márton a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormány miből finanszírozza a háztartások januári rezsiszámlájának 30 százalékos átvállalását.

Lopott Porschék és ezer liter pezsgő: nagy fogásuk volt a fináncoknak Szabolcsban

Lopott Porschék és ezer liter pezsgő: nagy fogásuk volt a fináncoknak Szabolcsban

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint ezer liter pezsgőt és rendszám nélküli autókat találtak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei portán.

Ilyet is régen láttunk: olcsóbb lett a gázolaj

Ilyet is régen láttunk: olcsóbb lett a gázolaj

A benzin ára nem változott, de a dízelért kevesebbet kell fizetni. 

Autósok figyelem: két nap, és lejárnak a matricák, parkolási engedélyek

Autósok figyelem: két nap, és lejárnak a matricák, parkolási engedélyek

Két nap múlva lejárnak a tavalyi éves autópálya-matricák, sokan hagyják az utolsó pillanatra az éves jogosultságok megújítását – hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága csütörtöki közleményében.  

Fontos dokumentum érkezik hamarosan minden magyar településre

Fontos dokumentum érkezik hamarosan minden magyar településre

Már folyik a választási hirdetmények kihelyezése.

Égették a pénzt, napi 150 milliót – ugye sejti, mire ment el?

Égették a pénzt, napi 150 milliót – ugye sejti, mire ment el?

A kormány egyik nemrég indult országos akciójának méregdrága részleteire derült fény, hosszas adatigénylés útján.

Bestiális: a Parlament alelnökét halálos fenyegetés érte

Bestiális: a parlament alelnökét halálos fenyegetés érte

Egy férfi fenyegetőzött nyíltan, aki még a vezető politikus édesanyját sem kímélte. 

Vigyázat, nem egyszerre érkeznek a nyugdíjak

Külön időpontban érkezik februárban a számlákra a rendes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj, ez utóbbit egy nappal később utalják. Akinek pedig a postás kézbesíti a járandóságát, ehhez képest pár nap múlva kapja meg a teljes összeget.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168