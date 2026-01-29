Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el áprilisban a Fidesz ellen

Cseh Katalin közösségi oldalán azt írja: „Néhány hónappal ezelőtt nehéz vállalkozásba kezdtünk. A Humanista-platformot azért hoztuk létre, hogy az országgyűlési választáson értékajánlatot tegyünk azoknak, akik egyszerre akarnak valódi rendszerváltást, és egy progresszív, zöld, európai, szabad Magyarországot. Azt láttuk, hogy az egyre durvuló kampányban túl kevés szó esik a női jogokról, az áldozatvédelemről, az egyenlőségről vagy éppen a jogállam helyreállításáról. És arról, hogy Magyarország helye Európában van.”

„Az elmúlt hónapok során, az országot járva azonban azt tapasztaltuk, hogy ugyan sokan osztják az értékeinket, sokan tartják fontosnak az általunk kitűzött célokat, a választók kockázatosnak éreztek volna egy önálló, humanista indulást. Megértettük, hogy még azok is, akik a leginkább elkötelezettek a társadalmi igazságosság, az egyenlő jogok mellett, ebben a történelmi helyzetben féltek volna megosztani a szavazatukat. Demokráciában nincs és nem is lehet fontosabb akarat, mint a választóké. Ezért úgy döntöttünk, 2026-ban nem állítunk országos jelölteket, sem egyéni, sem listás formában.”

Korábban a Momentum, az elmúlt hetekben az LMP is bejelentette, hogy nem indul, a napokban pedig az MSZP-ről merült fel ugyanez. A párt elnöke, Komjáthi Imre azt nyilatkozta, hogy a februári kongresszusukon döntenek majd erről, a hónap közepéig.

A Momentum alapítója és országgyűlési képviselője, Cseh Katalin egy Facebook-videóban jelentette be még tavaly novemberben, hogy Humanisták néven indulnak a 2026-os választáson.

Cseh Katalin mellett a videóban feltűnt Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke is, aki már néhány nappal előtte közölte, hogy új mozgalmat hoznak létre, és indulnak a parlamenti választáson. Barabás akkor azt írta, Magyar Péternek kell lennie a miniszterelnöknek, és ők nem kihívni, hanem kiegészíteni szeretnék a Tiszát, és úgy gondolják, az egyéni körzetekben Magyar Péter jelöltjeit kell támogatni, de „listán más a helyzet, ott egy másik szervezet még segít is” – számol be róla a 24.hu.