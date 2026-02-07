2p
Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el az áprilisi választáson

mfor.hu

Nem indul a Párbeszéd–Zöldek a 2026-os országgyűlési választáson – ezt írta a párt a közösségi oldalán.

Mint írták, a Párbeszéd közössége a 2010 óta regnáló kormány túlhatalma ellen alakult meg 2013-ban, „s célként nemcsak a kormány- és rendszerváltást tűzte maga elé, hanem a XXI. századi, egyszerre lokális és globális kihívások politikai képviseletét: a klímatudatosságtól a szociális kérdésekig, a jogállamiságtól a közérdek szolgálatáig megannyi területen és ügyben lépett fel hatalomkritikus erőként. A hatalom monolit tömbje elleni, négyévenkénti (kényszer)koalíciós törekvések – vállalva a hibákat és viselve a következményeket – jelentősen befolyásolták a Párbeszéd sikerességét és megítélését, ám nem írták felül erőnkhöz mért küldetésünk teljesítését”.

Legfontosabb eredményeikként kiemelik, hogy Karácsony Gergely személyében 2019-ben zöld főpolgármestere lett Budapestnek, ahogyan a Párbeszéd – Zöldek politikusai – Soprontól Szegedig – ott vannak az ország politikai döntéshozó testületeiben, kitartóan képviselve a zöld-baloldali értékeket.

Majd így zárják a közleményt:

Mivel mi is a kormányváltást tartjuk a legfontosabbnak, a fentiek azt mutatják nekünk, a Párbeszéd – Zöldek közösségének, hogy ne induljunk el a 2026-os országgyűlési választáson.

Céljaik és értékrendjük ugyanakkor változatlanok maradnak 2026 áprilisa után is. „Szokatlan időket élünk, de az elkötelezettségünk rendíthetetlen” - írják.

A bejelentésre nem sokkal azután került sor, hogy a kormány fő kihívója, a Tisza bemutatta választási programját, amiről ebben a cikkben számoltunk be:

